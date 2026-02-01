Головна Країна Події в Україні
Поранений військовий ЗСУ потрапив у полон росіян та переконав їх здатися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Полковник Павло Федосенко обійняв пораненого героя в точці евакуації.
фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

Окупантів покинули побратими, тож ті вирішили врятуватися, здавшись ЗСУ

На Донеччині український військовий Володимир Позитив Александров отримав поранення та потрапив у полон росіян. Згодом він переконав окупантів скласти зброю й ті виявили бажання здатися українським військовим. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Побратими Володимира Александрова втратили з ним звʼязок, тому вважали зниклим безвісти. Згодом зʼясувалось, що Позитив отримав поранення біля міста Костянтинівка та потрапив у полон до двох росіян. Утім, перебуваючи у полоні, український захисник переконав окупантів скласти зброю.

Коли стало відомо, що Володимир живий, заступник командира 11-го корпусу Павло Федосенко наказав «за будь-яких обставин врятувати героя». У суботу, 31 січня, Володимира Александрова та полоненого окупанта вдалося евакуювати, ще один росіянин дорогою помер від отриманого поранення.

Полонений Олександр Сінєщоков розповів, що він родом зі Ставропольського краю, воював проти України у складі 1008 мотострілецького полку (в/ч 292927). За словами окупанта, його та ще одного пораненого кинули напризволяще власні побратими, тому вони погодилися здатися у полон українській армії. Олександр висловив вдячність українським військовим та заявив, що «не хоче повертатися».

«Я приглядав за пораненим. Мене свої ж покинули. Коли зрозумів, що не буде ніякої допомоги, я попросив його (українського військового, – ред.) звʼязатися зі своїми побратимами, щоб вони допомогли нам вийти. Щиро дякую. Допомогли нам вийти, вибратися звідти, й свого забрали. Я допомагав, чим міг. Я вдячний за порятунок», – заявив росіянин.

За даними «Мілітарного», пораненого українського військового вже передали медикам.

Раніше звільнений із російського полону український військовий Євген Мук заявив, що після повернення додому зіткнувся з надмірною та нав’язливою увагою з боку психологів, яка не завжди була для нього ефективною.

Також морський піхотинець вразив учасників форуму в Давосі розповіддю про жахи російського полону. 

Теги: Костянтинівка полон поранення ЗСУ росіяни

