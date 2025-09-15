Сили оборони уразили російську вогнеметну систему вартістю $15 млн (відео)

Техніка окупантів – відправлена на ремонт

Оператори FPV-дронів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу корпусу.

«Це сталося вночі за 6 км від лінії фронту у лісосмузі біля Покровська. Результат: техніка окупантів – відправлена на ремонт», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що «Солнцепек» вважається однією з найбільш потужних систем залпового вогню російської армії. Її орієнтовна вартість становить близько $15 млн.

Раніше спецпризначенці Головного управління розвідки 10 вересня вистежили та успішно атакували в акваторії Чорного моря корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ. Зазначається, що корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР.

Зокрема, спецпідрозділ ГУР «Примари» на території тимчасово окупованого Криму уразив два російські гелікоптери Мі-8 та буксир.