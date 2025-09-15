Головна Країна Події в Україні
Сили оборони уразили російську вогнеметну систему вартістю $15 млн (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони уразили російську вогнеметну систему вартістю $15 млн (відео)
фото: скриншот з відео

Техніка окупантів – відправлена на ремонт

Оператори FPV-дронів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу корпусу.

«Це сталося вночі за 6 км від лінії фронту у лісосмузі біля Покровська. Результат: техніка окупантів – відправлена на ремонт», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що «Солнцепек» вважається однією з найбільш потужних систем залпового вогню російської армії. Її орієнтовна вартість становить близько $15 млн.

Раніше спецпризначенці Головного управління розвідки 10 вересня вистежили та успішно атакували в акваторії Чорного моря корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ. Зазначається, що корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. 

Зокрема, спецпідрозділ ГУР «Примари» на території тимчасово окупованого Криму уразив два російські гелікоптери Мі-8 та буксир.

Теги: Донеччина військова техніка

За даними Донецької ОВА, за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
15 серпня, 18:03
15 серпня, 18:03
На Покровському напрямку було знищено «на 90%, майже на 100%» окупантів, які просочилися через українські лінії
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
21 серпня, 10:05
21 серпня, 10:05
Москва нібито готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні та відмовитися від певних територій
Переговори про завершення війни. Reuters назвав нові вимоги Кремля
21 серпня, 19:49
21 серпня, 19:49
Метою законопроекту є внести зміни в адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
21 серпня, 12:29
21 серпня, 12:29
Сили Оборони відкинули окупантів на Донеччині
3 вересня, 11:21
Сили Оборони відкинули окупантів на Донеччині
3 вересня, 11:21
Внаслідок удару робота фабрики повністю паралізована
Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК
8 вересня, 13:26
8 вересня, 13:26
Українські підрозділи змогли частково зупинити наступ ворога
Наступ на Донеччині: росіяни стягують елітні підрозділи до Покровська
8 вересня, 18:51
8 вересня, 18:51
Ігор Смілянський повідомив, що російська авіабомба вперше була скинута на людей, які отримували пенсії
Гендиректор «Укрпошти» назвав імовірну причину удару по Яровій
9 вересня, 13:30
9 вересня, 13:30
Генсек НАТО Марк Рютте, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, Денис Шмигаль, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (зліва направо) присутні на засіданні у форматі «Рамштайн»
Засідання «Рамштайну», презентація Apple. Головне за 9 вересня
9 вересня, 21:31
9 вересня, 21:31

Сили оборони уразили російську вогнеметну систему вартістю $15 млн (відео)
Сили оборони уразили російську вогнеметну систему вартістю $15 млн (відео)
Удар по Запорізькій області: фото та відео наслідків
Удар по Запорізькій області: фото та відео наслідків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2025
Атака на Запоріжжя, нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Запоріжжя, нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
Кремль заборонив російським медіа писати про перебої з водою на Донеччині
Кремль заборонив російським медіа писати про перебої з водою на Донеччині

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
11 вересня, 06:07

Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
