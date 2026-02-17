Головна Країна Суспільство
Львівщина: чоловік застрелив дітей та скоїв самогубство, поки жінка була на заробітках – нові подробиці трагедії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Бродівській громаді оголосили дні жалоби з 16 по 18 лютого
колаж: glavcom.ua

Мати дітей на момент події перебувала у Польщі, де працювала

Днями у селі Станіславчик на Львівщині сталася трагедія: 42-річний чоловік смертельно поранив із мисливської зброї двох своїх дітей, після чого вчинив самогубство. Про перебіг розслідування повідомили в правоохоронних органах та місцевій громаді, пише «Главком».

Як розповів в ефірі «Суспільного» представник Львівської обласної прокуратури, трагедія сталася у приватному будинку, де родина проживала разом із батьком та бабусею дітей. Саме бабуся почула постріли в сусідній кімнаті та викликала поліцію. Після цього правоохоронці виявили тіла загиблих.

Начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах повідомив, що наразі тривають активні слідчі дії. Правоохоронці вилучили мобільні телефони загиблих, аналізують листування, контакти та побутові обставини, щоб встановити події, які передували трагедії.

За словами слідчих, мати дітей на момент події перебувала у Польщі, де працювала. Слідство розглядає кілька версій, серед них – можливі сімейні конфлікти, однак остаточні мотиви дій чоловіка поки не встановлені.

Начальник відділення поліції №1 Золочівського району Андрій Мархонь уточнив, що чоловік користувався зареєстрованою гладкоствольною рушницею 12-го калібру. Раніше він працював єгерем.

У Бродівській громаді оголосили дні жалоби з 16 по 18 лютого. Міський голова Анатолій Белей закликав мешканців утриматися від розважальних заходів і вшанувати пам’ять загиблих.

Сусіди кажуть, що трагедія стала для них повною несподіванкою. Місцева жителька Марія Шишка розповіла, що знала родину давно: чоловік навчався разом із її донькою, згодом створив сім’ю, працював у меблевій сфері. За її словами, мати дітей поїхала на заробітки до Польщі 19 січня, донька навчалася у дев’ятому класі, а син ходив до школи разом із її онуком.

«Адекватні, хороші діти. І він завжди така людина була – привітна, допомагав», – каже жінка, додаючи, що напередодні ввечері не помітила нічого підозрілого, чоловік не зловживав алкоголем і не поводився агресивно.

Інша мешканка села, Валентина Караїм, розповіла, що дізналася про трагедію близько 23:00 від знайомої. За її словами, жодних відкритих конфліктів у родині ніхто не помічав.

«Діти були дуже добрі, усміхнені. Здавалося, що в них усе добре. Вона казала, що поїхала заробляти доньці на випускний», – говорить жінка.

Подруга родини Ганна також описує сім’ю як благополучну: батьки дбали про дітей, чоловік проводжав їх до школи та готував їжу, поки дружина працювала за кордоном.

Староста села Володимир Ясінський зазначив, що родина не перебувала у полі зору соціальних служб або правоохоронців.

Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та мотиви дій чоловіка після проведення експертиз і допитів свідків.

Як повідомлялось, подія сталася ввечері 15 лютого в селі Станіславчик. Близько 21:25 до правоохоронців надійшло повідомлення про постріли в одному з будинків. На місці події поліцейські виявили тіла 42-річного місцевого жителя та двох його дітей віком 13 і 15 років без ознак життя.

