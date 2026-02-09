Загибель трьох дітей у пожежі на Львівщині: за справу взялася прокуратура, матір затримано

Мати зачинила трьох своїх синів в будинку та пішла з дому

У Львівській області правоохоронці розслідують трагедію, внаслідок якої загинули троє малолітніх дітей. Ситуація перебуває на контролі Львівської обласної прокуратури. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, пише «Главком».

За даними слідства, у селі неподалік Жовкви 31-річна жінка вранці залишила своїх трьох синів віком 2, 4 і 6 років самих у зачиненому будинку та пішла. Повернувшись пізно ввечері, вона виявила дітей без свідомості та сліди займання в оселі. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть хлопчиків.

Попередньо встановлено, що діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Ймовірною причиною пожежі слідство називає необережне поводження з вогнем.

Матір дітей затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жовківська окружна прокуратура вирішує питання щодо повідомлення їй про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема точну причину займання.

За повідомленням ДСНС, інформація до рятувальників надійшла від поліції 7 лютого о 23:00. За попередніми даними, у кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом. Підрозділи ДСНС на місце не викликалися.