Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Загибель трьох дітей у пожежі на Львівщині: за справу взялася прокуратура, матір затримано

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Загибель трьох дітей у пожежі на Львівщині: за справу взялася прокуратура, матір затримано
Ймовірною причиною пожежі слідство називає необережне поводження з вогнем
фото: Офіс генпрокурора

Мати зачинила трьох своїх синів в будинку та пішла з дому

У Львівській області правоохоронці розслідують трагедію, внаслідок якої загинули троє малолітніх дітей. Ситуація перебуває на контролі Львівської обласної прокуратури. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, пише «Главком».

За даними слідства, у селі неподалік Жовкви 31-річна жінка вранці залишила своїх трьох синів віком 2, 4 і 6 років самих у зачиненому будинку та пішла. Повернувшись пізно ввечері, вона виявила дітей без свідомості та сліди займання в оселі. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть хлопчиків.

Попередньо встановлено, що діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Ймовірною причиною пожежі слідство називає необережне поводження з вогнем.

Матір дітей затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жовківська окружна прокуратура вирішує питання щодо повідомлення їй про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема точну причину займання. 

За повідомленням ДСНС, інформація до рятувальників надійшла від поліції 7 лютого о 23:00. За попередніми даними, у кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом. Підрозділи ДСНС на місце не викликалися. 

Читайте також:

Теги: слідство діти Львівщина Офіс Генерального прокурора смерть пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Лойко багато років працював на кіностудії імені О. Довженка
У Ворзелі від голоду та холоду помер кінооператор Павло Лойко
6 лютого, 09:05
Евакуація жителів будинку
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
4 лютого, 17:27
Загальна площа загоряння склала 40 кв. м
В Оболонському районі сталася пожежа на території одного з будівництв (фото)
21 сiчня, 17:19
Ліквідація наслідків ворожого удару на Київщині
Нічна атака на Київщину: у Бучанському районі загинув чоловік, пошкоджено дві АЗС
20 сiчня, 09:57
Через переохолодження на Рівненщині померли двоє людей
На Рівненщині через переохолодження померли двоє людей – ДСНС
19 сiчня, 14:51
Лікарі надають допомогу чоловікові, який послизнувся та впав на слизькій дорозі у Києві біля одного з виходів зі станції метро «Оболонь»
У Києві через ожеледицю зафіксовані травмування та смертельний випадок (фото)
19 сiчня, 10:52
Правоохоронці встановили, що інцидент стався в одному з сіл Самбірського району
На Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь: поліція взялась за справу
17 сiчня, 05:29
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії, а також коло осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини
Смерть семирічної дитини у реабілітаційному центрі на Закарпатті: розпочато розслідування
12 сiчня, 16:46
Після завершення кар'єри гравця Устименко присвятив себе роботі з молоддю
Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер
11 сiчня, 00:29

Кримінал

Загибель трьох дітей у пожежі на Львівщині: за справу взялася прокуратура, матір затримано
Загибель трьох дітей у пожежі на Львівщині: за справу взялася прокуратура, матір затримано
У Києві під суд потрапили залізничники, які гендлювали квитками на міжнародні рейси
У Києві під суд потрапили залізничники, які гендлювали квитками на міжнародні рейси
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині
СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині
Коломойський влаштував скандал у суді через закритий процес (відео)
Коломойський влаштував скандал у суді через закритий процес (відео)
У Львові затримано жінку, яка обстріляла машину ТЦК: деталі
У Львові затримано жінку, яка обстріляла машину ТЦК: деталі

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua