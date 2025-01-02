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Синоптики попередили про похолодання та сніг з дощем

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Синоптики попередили про похолодання та сніг з дощем
Похолодання до нічних -2-7 градусів протримається в Україні до 6 січня. Впродовж 7-11 січня знову буде тепліше
фото з відкритих джерел

3-го січня більшу частину України накриють сніг та хуртовини

Вже завтра, 3-го січня, в Україні розпочнеться похолодання. Температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, у центральних областях вона становитиме +1+5 градусів, у південній частині ще затримається +6+12 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначає, що на Харківщині похолодає до +1+5 градусів, проте на Луганщині та Донеччині ще буде тепло, +5+8 градусів, але надалі й там стане холодніше. Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий.

У зв'язку із проходженням холодного атмосферного фронту пройдуть опади – дощ з переходом у мокрий сніг – на заході, півночі, у центрі, на Харківщині. На Луганщині, Донеччині та в південній частині завтра без опадів.

Синоптики попередили про похолодання та сніг з дощем фото 1

У Києві 3-го січня очікується похолодання до 0+2 градусів, дощ з переходом у мокрий сніг, поривчастий північно-західний вітер. Синоптик застерігає водіїв «На дорогах стане відчутно складніше, слизько, будьте уважнішими!».

Також Наталка Діденко додає, що різка зміна погоди може негативно позначитися на самопочутті, можливі головний біль, сонливість, загострення серцево-судинних недуг, хмарний настрій.

Похолодання до нічних -2-7 градусів протримається в Україні до 6 січня. Впродовж 7-11 січня знову буде тепліше.

«А сьогодні гріємося, милуємося сонцем, у кого є, робимо наперед прання, прибирання, усе, що потребує електроенергії. Бо ж зрозуміло, що з приходом похолодання з`явиться висока ймовірність вимкнень», – наголосила Діденко.

Раніше ми писали, що сьогодні, 2 січня, у північних, більшості західних та Вінницькій областях очікуються сильні пориви вітру.

Нагадаємо, що Міністерство оборони спільно з українським виробником співпрацюють над вирішенням розробкою спеціалізованої мобільної майстерні для безпілотників, оскільки види та кількість безпілотних літальних апаратів, які застосовуються на полі бою, постійно збільшуються.

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