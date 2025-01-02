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Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня
Температура вдень становитиме 5-10° тепла
фото: glavcom.ua

Сильні пориви вітру можуть призвести до ускладнення руху транспорту

У четвер 2 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики прогнозують, що день мине без опадів, лише у західних областях вдень місцями піде невеликий дощ. У південній частині вночі та вранці подекуди туман.

Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у північних, більшості західних і Вінницькій областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, в Криму до 13°.

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

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Теги: прогноз погоди погода зима

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