Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 2 січня

Сильні пориви вітру можуть призвести до ускладнення руху транспорту

У четвер 2 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики прогнозують, що день мине без опадів, лише у західних областях вдень місцями піде невеликий дощ. У південній частині вночі та вранці подекуди туман.

інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у північних, більшості західних і Вінницькій областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, в Криму до 13°.

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.