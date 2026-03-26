Глава МЗС України розпочав візит до Франції

Перші переговори провів із керівництвом Організації економічного співробітництва та розвитку та окреслив подальші кроки інтеграції України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний візит до Франції із зустрічі з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. Про це повідомляє «Главком».

За словами Сибіги, під час зустрічі сторони зосередилися на розвитку співпраці між Україною та ОЕСР, а також обговорили поглиблення взаємодії.

«Ми зосередилися на подальшому розвитку співпраці Україна-ОЕСР та поглибленні нашої взаємодії. Також обмінялися думками щодо ключових регіональних подій, зокрема ситуації на Близькому Сході та її ширших наслідків для глобальної безпеки й економічної стабільності», – зазначив міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна продовжує рух до членства в організації та вже цього року прагне отримати статус кандидата. «Ми готові перейти до наступного етапу. Наша інтеграція до ОЕСР сприятиме відновленню України та закріпить наше місце в спільноті розвинених демократичних держав», – заявив він.

Міністр також зазначив, що роль України як платформи для співпраці зі східними партнерами зростає, а відкриття офісу ОЕСР в Україні дозволить посилити регіональний хаб стандартів і політик організації.

Окрім цього, сторони обговорили зусилля України щодо досягнення тривалого миру. Під час зустрічі Сибіга вручив Матіасу Корману від імені президента України Володимира Зеленського орден «За заслуги».

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшли у глухий кут і наразі не просуваються вперед.