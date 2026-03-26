Глава МЗС України розпочав візит до Франції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Сибіга окреслив наступний етап інтеграції України до Організації економічного співробітництва та розвитку
фото: @andrii_sybiha

Перші переговори провів із керівництвом Організації економічного співробітництва та розвитку та окреслив подальші кроки інтеграції України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав офіційний візит до Франції із зустрічі з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. Про це повідомляє «Главком».

За словами Сибіги, під час зустрічі сторони зосередилися на розвитку співпраці між Україною та ОЕСР, а також обговорили поглиблення взаємодії.

«Ми зосередилися на подальшому розвитку співпраці Україна-ОЕСР та поглибленні нашої взаємодії. Також обмінялися думками щодо ключових регіональних подій, зокрема ситуації на Близькому Сході та її ширших наслідків для глобальної безпеки й економічної стабільності», – зазначив міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна продовжує рух до членства в організації та вже цього року прагне отримати статус кандидата. «Ми готові перейти до наступного етапу. Наша інтеграція до ОЕСР сприятиме відновленню України та закріпить наше місце в спільноті розвинених демократичних держав», – заявив він.

Міністр також зазначив, що роль України як платформи для співпраці зі східними партнерами зростає, а відкриття офісу ОЕСР в Україні дозволить посилити регіональний хаб стандартів і політик організації.

Окрім цього, сторони обговорили зусилля України щодо досягнення тривалого миру. Під час зустрічі Сибіга вручив Матіасу Корману від імені президента України Володимира Зеленського орден «За заслуги».

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшли у глухий кут і наразі не просуваються вперед. 

Теги: Андрій Сибіга дипломатія Франція Україна

Читайте також

Французький політик Ліонель Жоспен
Помер колишній прем'єр-міністр Франції Ліонель Жоспен
23 березня, 11:10
Помічник міністра війни США Даніель Циммерман заявив, що Пентагон підтвердив курс на гарантії безпеки для України
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
19 березня, 09:14
У періоди дефіциту газ на ринку дорожчає дуже швидко
Війна в Ірані може зробити наступну зиму в Україні ще складнішою
17 березня, 17:57
Українські інструктори навчатимуть німецьку армію воювати
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
11 березня, 16:49
Пекін наголошує на важливості переговорів зі США
Пекін наголошує на важливості переговорів зі США
8 березня, 11:17
Ціни на бензин піднялися на кілька гривень
Ціни на бензин: яка вартість станом на 5 березня
5 березня, 09:30
Керівник Офісу президента пояснив, що у проблема так званої бусифікації набагато глибша, ніж здається на перший погляд
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
1 березня, 15:15
Наземний дублювальний перехід на перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна
П'ять нових наземних переходів у Києві планується створити протягом 2026 року: перелік адрес
27 лютого, 09:06
Бійці французької армії на облавку літака під час навчань «Оріон»
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
27 лютого, 07:51

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
