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Синоптики попередили українців про небезпеку лавин в Карпатах

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Синоптики попередили українців про небезпеку лавин в Карпатах
Українців попередили про небезпеку лавин в Карпатах
фото з відкритих джерел

Оголошено про сніголавинну небезпека третього рівня на високогiр'ї Закарпаття

Синоптики попередили про небезпеку на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та помірну небезпеку в Івано-Франківській області. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю та понеділок, 22 та 23 січня, у вказаних областях оголошено про сніголавинну небезпека третього рівня на високогiр'ї Закарпаття. У зв'язку з цим там можливе сходження лавини.

При цьому з 22 по 23 січня попередили про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня на високогiр'ї Івано-Франківщини.

Нагадаємо, відомий актор Джуліан Сендс зник у горах Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, що українці застрягли на висоті понад 1800 метрів з румунського боку гори Піп Іван: одного з чотирьох українців, які заблукали в румунських горах, знайшли мертвим.

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Теги: прогноз погоди небезпека Закарпаття

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Синоптики попередили українців про небезпеку лавин в Карпатах
Синоптики попередили українців про небезпеку лавин в Карпатах
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