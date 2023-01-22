Синоптики попередили українців про небезпеку лавин в Карпатах

Оголошено про сніголавинну небезпека третього рівня на високогiр'ї Закарпаття

Синоптики попередили про небезпеку на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та помірну небезпеку в Івано-Франківській області. Про це повідомляє Укргідрометцентр.



У неділю та понеділок, 22 та 23 січня, у вказаних областях оголошено про сніголавинну небезпека третього рівня на високогiр'ї Закарпаття. У зв'язку з цим там можливе сходження лавини.

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При цьому з 22 по 23 січня попередили про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня на високогiр'ї Івано-Франківщини.

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