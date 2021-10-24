Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші

Під час обстрілів окупанти використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння

На Донбасі упродовж поточної доби бойовики тричі порушили режим тиші. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – зазначається в повідомленні.

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зазначимо, за позаминулу добу бойовики здійснили чотири обстріли.

Також повідомлялося, що Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика.