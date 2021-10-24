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    Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші

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    Російські найманці продовжують ігнорувати Мінські домовленості та використовують заборонене озброєння - Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші
    Російські найманці продовжують ігнорувати Мінські домовленості та використовують заборонене озброєння
    фото з відкритих джерел

    Під час обстрілів окупанти використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння

    На Донбасі упродовж поточної доби бойовики тричі порушили режим тиші. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що в бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    «Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – зазначається в повідомленні.

    Упродовж минулої доби, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Зазначимо, за позаминулу добу бойовики здійснили чотири обстріли.

    Також повідомлялося, що Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл озброєння
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    Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші