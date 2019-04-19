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    Суспільство

    Ситуація на «Олімпійському»: сектор Петра Порошенка наповнюється набагато швидше (фото)

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    Зліва фан-сектор Петра Порошенка - Ситуація на «Олімпійському»: сектор Петра Порошенка наповнюється набагато швидше (фото)
    Зліва фан-сектор Петра Порошенка
    Станіслав Груздєв, "Главком"

    Головним дебатам України передує шоу-програма

    В фан-зоні Петра Порошенка поки що більше людей, ніж на половині Володимира Зеленського.

    Як передає кореспондент «Главком», зі сцени Порошенка виступає Kozak Systems. Біля нього зібралось в кілька разів більше людей, ніж біля сцени Зеленського.

    Глядачі можуть знаходитись в фан-зоні на самому полі стадіону та на трибунах.

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    Поле на стадіоні поділили навпіл – з однієї сторони сцена Зеленського, з іншої – Порошенка.

    Слід нагадати, що зараз перед входом до НСК великі черги.

    Нагадаємо, сьогодні о 19:00 повинні початися дебати на НСК «Олімпійський». Очікується, що  там будуть присутні до 60 тисяч осіб. Слідкувати за порядком будуть 10 тисяч правоохоронців.

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