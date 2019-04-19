Ситуація на «Олімпійському»: сектор Петра Порошенка наповнюється набагато швидше (фото)
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Зліва фан-сектор Петра Порошенка
Станіслав Груздєв, "Главком"
Головним дебатам України передує шоу-програма
В фан-зоні Петра Порошенка поки що більше людей, ніж на половині Володимира Зеленського.
Як передає кореспондент «Главком», зі сцени Порошенка виступає Kozak Systems. Біля нього зібралось в кілька разів більше людей, ніж біля сцени Зеленського.
Глядачі можуть знаходитись в фан-зоні на самому полі стадіону та на трибунах.
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Поле на стадіоні поділили навпіл – з однієї сторони сцена Зеленського, з іншої – Порошенка.
Слід нагадати, що зараз перед входом до НСК великі черги.
Нагадаємо, сьогодні о 19:00 повинні початися дебати на НСК «Олімпійський». Очікується, що там будуть присутні до 60 тисяч осіб. Слідкувати за порядком будуть 10 тисяч правоохоронців.