Ситуація на «Олімпійському»: сектор Петра Порошенка наповнюється набагато швидше (фото)



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Зліва фан-сектор Петра Порошенка Станіслав Груздєв, "Главком"

Головним дебатам України передує шоу-програма

В фан-зоні Петра Порошенка поки що більше людей, ніж на половині Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент «Главком», зі сцени Порошенка виступає Kozak Systems. Біля нього зібралось в кілька разів більше людей, ніж біля сцени Зеленського.

Глядачі можуть знаходитись в фан-зоні на самому полі стадіону та на трибунах.

Поле на стадіоні поділили навпіл – з однієї сторони сцена Зеленського, з іншої – Порошенка.

Слід нагадати, що зараз перед входом до НСК великі черги.

Нагадаємо, сьогодні о 19:00 повинні початися дебати на НСК «Олімпійський». Очікується, що там будуть присутні до 60 тисяч осіб. Слідкувати за порядком будуть 10 тисяч правоохоронців.