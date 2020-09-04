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    Суспільство

    Скандал на Закарпатті: Україна не пустила в Ужгород угорського урядовця

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    Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді, що відбулася 3 вересня - Скандал на Закарпатті: Україна не пустила в Ужгород угорського урядовця
    Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді, що відбулася 3 вересня

    Державного секретаря Угорщини з питань національної політики Арпада Потапі не пустили до країни через закриття кордонів для іноземців з 27 серпня

    Україна не пустила на Закарпаття державного секретаря Угорщини з питань національної політики Арпада Потапі через введену з 27 серпня заборону в’їзду іноземців до нашої країни. Цю інформацію підтвердили також у МЗС України.

    Зазначається, що Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді, що відбулася 3 вересня.

    «Реконструкція навчального закладу відбулася за фінансування угорського уряду, однак його приїзд був заблокований через нещодавнє рішення Києва про заборону в’їзду іноземців. Україна могла зробити виняток для урядової делегації з Будапешта на чолі з Потапі, але відмовилася це робити», - заявив угорський консул Ласло Куті.

    На повідомлення угорських ЗМІ відреагував МЗС України, заявивши, що «з подивом» сприйняв слова консула.

    «Неможливість в'їзду пов'язана з введеними урядом України обмеженнями на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні і не носить політичного характеру», - заявило зовнішньополітичне відомство.

    У МЗС водночас вважають, що ця ситуація свідчить про загострення конфліктної риторики від представників офіційного Будапешта: «Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин».

    Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня для запобігання поширення коронавіруса. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

    Нагадаємо, 1 вересня уряд Угорщини також прийняв рішення закрити кордони для іноземців через поширення коронавірусу.

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