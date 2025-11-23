Під Москвою дрони атакували ключову для регіону Шатурську електростанцію (відео)

Через безпілотники у небі аеропорт Жуковський тимчасово призупинив свою роботу

У ніч проти неділі, 23 листопада, стратегічний енергетичний об’єкт у Московській області став ціллю атаки безпілотних літальних апаратів. У місті Шатура спалахнула масштабна пожежа на місцевій Державній районній електростанції (ДРЕС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Шатурська ДРЕС, розташована приблизно за 120 км від Москви, у місті Шатура. Як зазначають місцеві мешканці, пожежа виникла після нічної атаки дронів. Після ураження на території станції горіли трансформатори. Місцеві жителі фіксували стовп диму та масштабну пожежу.

Офіційні особи Росії станом на ранок 23 листопада інцидент не прокоментували.

Через безпілотники у небі аеропорт Жуковський тимчасово призупинив свою роботу.

Як відомо, Шатурська ДРЕС – одна з найстаріших і ключових теплових електростанцій Московської області, збудована ще у 1920 році. Вона має встановлену потужність близько 1500 МВт і забезпечує електроенергією та теплом Шатурський округ і частину столичного регіону. Станція входить до складу енергетичної компанії «Юніпро» і є критично важливим вузлом енергосистеми центральної частини РФ.

До слова, у ніч на 22 листопада російські об'єкти нафтопереробної та енергетичної інфраструктури вкотре стали ціллю масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Ударів зазнали місто Сизрань у Самарській області РФ та тимчасово окупований Красноперекопськ у Криму.