Скільки українських біженців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС: цифри за жовтень

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Скільки українських біженців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС: цифри за жовтень
У жовтні 2025 року країни Європейського Союзу видали 74 175 нових рішень про надання тимчасового захисту українським біженцям
Німеччина продовжує бути лідером серед країн ЄС за кількістю українських біженців

У жовтні 2025 року країни Європейського Союзу видали 74 175 нових рішень про надання тимчасового захисту українським біженцям. Це другий за величиною місячний показник року, поступаючись лише вересневому піку. Про це повідомляє Євростат, пише «Главком».

Загальна кількість українських біженців з тимчасовим захистом у ЄС станом на 31 жовтня 2025 року досягла 4,3 млн осіб. Хоча в порівнянні з кінцем вересня цього року кількість біженців зменшилася на 6 170 осіб, або 0,1%, що може свідчити про початок репатріації чи перехід на інші міграційні статуси.

Німеччина та Польща – лідери з прийому біженців

Німеччина продовжує бути лідером серед країн ЄС за кількістю українських біженців, прийнявши понад 1,2 млн осіб, що складає майже 28,6% від загальної кількості в ЄС. Польща на другому місці з 965 005 осіб (22,5%), а Чехія займає третю позицію з 393 005 осіб (9,1%).

Щодо співвідношення біженців до місцевого населення, лідерство належить Чехії (36,0 на тисячу осіб), далі йдуть Польща (26,4) та Естонія (25,5). У середньому по ЄС цей показник становить 9,5 на тисячу осіб.

Демографічний склад біженців

Переважна більшість осіб, яким було надано тимчасовий захист у ЄС, є громадянами України (понад 98,4%). З них 43,8% – це дорослі жінки, 30,8% – неповнолітні, та 25,5% – дорослі чоловіки.

Євростат зазначає, що в деяких країнах можуть бути особливості у зборі статистики. Наприклад, Франція не враховує неповнолітніх, а Іспанія, Кіпр і Греція можуть включати осіб, чий статус тимчасового захисту вже не дійсний. Дані для Люксембургу, Португалії та Ісландії за жовтень 2025 року на момент публікації були недоступні.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ (МВС) Молдови продовжить механізм тимчасового захисту для українців, які вимушено покинули свою країну. Так Молдова приєдналася до рішення ЄС про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. 

4 грудня, 15:43
