Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Підрив газопроводів «Північний потік» викликає політичну напруженість у Європі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Підрив газопроводів «Північний потік» викликає політичну напруженість у Європі
фото: Армія Inform

Підозри щодо можливої причетності України або Росії до вибухів на газопроводах «Північний потік» ускладнили політичні відносини між країнами ЄС

Вибухи на газопроводах «Північний потік» у вересні 2022 року, що сталися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, продовжують викликати міжнародні суперечки та політичну напруженість у Європі, пише «Главком» із посиланням на CNN.

Підозри щодо можливої причетності України або Росії ускладнили політичні відносини між країнами ЄС, а дії Польщі щодо обмеження переслідування підозрюваних українців додатково загострили ситуацію.

Німеччина видала ордери на арешт двох громадян України – Володимира Журавльова та Сергія Кузнецова, затриманих у Польщі та Італії відповідно. Німецькі прокурори вважають, що Журавльов, який є водолазом, брав участь у розміщенні вибухівки на газопроводах «Північний потік 1» та «Північний потік 2» поблизу острова Борнхольм, а Кузнецов координував цю операцію.

Обидва підозрювані заперечують звинувачення та оскаржують рішення про свою екстрадицію.
У середині жовтня польський суд звільнив Журавльова. Суддя постановив, що якщо атака була відповіддю України на російське вторгнення, то відповідальність лежить на державі, а не на окремих громадянах. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти кримінального переслідування підозрюваного, наголошуючи на національних інтересах та союзницькій позиції щодо Києва. Ця позиція викликала критику з боку інших європейських держав.

Справа поглиблюється історичними розбіжностями. Польща ще з 2007 року виступала проти «Північного потоку», вбачаючи в ньому інструмент російського впливу на ЄС. Натомість Німеччина активно підтримувала будівництво, ставши ключовим імпортером російського газу. Колишні німецькі політики, пов'язані з цими проєктами, сьогодні намагаються дистанціюватися від справи через політичні ризики.

Ці розбіжності загострюють внутрішні суперечки в ЄС. Данія та Швеція, у чиїх водах пролягає трубопровід, відмовилися порушувати справи, посилаючись на відсутність юрисдикції, тоді як Німеччина наполягає на кримінальному переслідуванні.

Вибухи, втім, прискорили зменшення залежності ЄС від російського газу: частка імпорту трубопровідного газу з Росії в ЄС знизилася з понад 40% у 2021 році до близько 11% у 2024 році. Питання «Північного потоку» є не лише правовим, а й стратегічним, енергетичним та політичним, здатним впливати на єдність європейського альянсу.

Стало відомо, що українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», зупинив голодування. За словами адвоката Ніколи Канестріні, Кузнєцов припинив протест після отримання гарантії, що йому буде надано продукти, які відповідають його медичним потребам.

Як повідомлялось, Кузнєцов з 31 жовтня відмовлявся від їжі та вимагав поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. Як зазначив адвокат, з початку арешту українця в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту за його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.

Теги: Німеччина Сергій Кузнєцов Північний потік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
12 листопада, 04:34
Українця підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік»
Справа «Північних потоків»: арештований українець в Італії припинив голодування
11 листопада, 20:26
Німеччина витратить €3 млрд на вертольоти та IRIS-T
Німеччина витратить €3 млрд на вертольоти та IRIS-T
9 листопада, 00:24
У Німеччині зросла частка українців, яким почала подобатися їхня робота в країні
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
5 листопада, 09:13
Наразі в притулку «Тегелі» мешкає 1,5 тис. українців
Берлін планує закрити найбільший притулок для біженців. Німецькі ЗМІ назвали причину
3 листопада, 13:26
Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Берлін не зовсім розуміє слів Дональда Трампа щодо ядерних випробувань
Ядерні випробування. Німеччина звернулася із закликом до США та Росії
31 жовтня, 11:47
Німеччина має проблеми із безпекою громадян
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію
29 жовтня, 11:25
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
19 жовтня, 04:47
Польські правоохоронці затримали українця за запитом Німеччини
Підрив «Північних потоків». Польща відмовила Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця
17 жовтня, 15:31

Політика

Орбан: Україну та Росію потрібно змусити укласти мир
Орбан: Україну та Росію потрібно змусити укласти мир
Як Україна заспокоює ЄС після корупційного скандалу: аналіз Politico
Як Україна заспокоює ЄС після корупційного скандалу: аналіз Politico
CNN: Підрив газопроводів «Північний потік» викликає політичну напруженість у Європі
CNN: Підрив газопроводів «Північний потік» викликає політичну напруженість у Європі
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua