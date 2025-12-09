Молдова повідомила, чи продовжить тимчасовий захист для біженців з України

МВС повідомило, що готове і надалі «забезпечувати безпечні та ефективні умови для біженців з України»

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Молдови продовжить механізм тимчасового захисту для українців, які вимушено покинули свою країну. Так Молдова приєдналася до рішення ЄС про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

МВС повідомило, що готове і надалі «забезпечувати безпечні та ефективні умови для біженців з України». У відомстві також зауважили, що продовжать співпрацювати з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації заходів підтримки.

Своєю чергою Рада ЄС наголосила, що причини, через які ввели тимчасовий захист, залишаються актуальними: ситуація в Україні, як і раніше, нестабільна і пов'язана з серйозними ризиками. І нагадала, що гуманітарна ситуація залишається важкою, а більшість біженців поки не можуть повернутися додому.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2025 у Польщі почали діяти нові правила подання заяв на отримання тимчасового дозволу на проживання. Нові впровадження також торкнуться інших процедур, які цього стосуються.

До слова, Нідерланди готують для українців довгострокову програму надання тимчасового дозволу на проживання. Уряд країни планує надати українським біженцям трирічний дозвіл на проживання після того, як спливе дія загальноєвропейської Директиви про тимчасовий захист у 2027 році.