Славутич: рятувальники та служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Славутич: рятувальники та служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки
1 жовтня ворог атакував Славутич
Водопостачання у Славутичі вже відновлено

Славутич залишається в стані надзвичайної ситуації після ворожих обстрілів. На місці наслідків працюють рятувальники, поліція, місцева влада та інші служби, які активно координують дії для стабілізації ситуації. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, який перебуває у місті, пише «Главком».

Повідомляється, що місто наразі без централізованого електропостачання. Однак оперативно ведуться роботи для відновлення енергозабезпечення, зокрема підключення до резервних джерел. За повідомленням КОВА, всі життєво важливі об’єкти забезпечені генераторами та продовжують свою роботу.

Водопостачання у Славутичі вже відновлено, а центральний заклад охорони здоров'я працює у штатному режимі завдяки альтернативним джерелам енергії.

Для підтримки жителів у складній ситуації в місті розгорнуто стаціонарні пункти незламності. Вони забезпечені всім необхідним: теплом, їжею, чаєм, електрикою, а також можливістю зарядити телефони.

Крім того, функціонують п'ять супермаркетів, що переведені на цілодобовий режим та виконують функції пунктів незламності.  Додатково будуть працювати 10 наметів ДСНС, оснащених генераторами, їжею, чаєм та підключенням до Starlink для стабільного інтернету.

У місті забезпечено стабільний мобільний зв'язок завдяки виїзним бригадам від мобільних операторів.

Місцева влада закликає жителів відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги, зокрема негайно прямувати до укриття.

«Дякую всім славутичанам за витримку і спокій. Попри складні обставини ви не піддаєтеся паніці, а з гідністю тримаєтеся разом. Це додає сил і мотивації нам працювати ще швидше, щоб відновити нормальне життя в місті. Ми всі усвідомлюємо, що живемо поруч із ворогом, але тільки спільно можемо його подолати», – написав Калашник.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає

Теги: Микола Калашник пункти незламності Київщина електроенергія

