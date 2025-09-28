Головна Київ Новини
Атака на Київщину: зросла кількість постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На всіх місцях влучань і пошкоджень працюють оперативні служби
фото: ДСНС Київщини

Найбільші роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу тривають у Бучанському та Білоцерківському районах

Внаслідок сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу Київської області значно зросла кількість постраждалих серед цивільного населення. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, станом на зараз відомо про 31 постраждалу особу, троє з них – діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Пошкодження, пожежі та руйнування зафіксовані одразу у п'яти районах Київської області, зокрема Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському.

За даними ДСНС, найбільші роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу тривають у Бучанському та Білоцерківському районах.

На всіх місцях влучань і пошкоджень працюють оперативні служби, які надають допомогу постраждалим та розбирають завали.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

