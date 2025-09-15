Головна Нова енергія Новини
У США представили технологію, яка економить воду та генерує електроенергію

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У США представили технологію, яка економить воду та генерує електроенергію
Сонячні панелі встановили над водяним каналом
фото: Turlock Irrigation District

Каліфорнія запустила новий незвичний проєкт з сонячними панелями

У Каліфорнії стартував інноваційний проєкт Project Nexus, у рамках якого зрошувальні канали накривають сонячними панелями. Технологія одночасно генерує чисту електроенергію та зменшує втрати води, вирішуючи дві критичні проблеми аграрних регіонів. Про це повідомляє видання Canary Media, передає «Главком».

Економія площі та спрощення будівництва

Один з головних нюансів при будівництві великих сонячних електростанцій – необхідність виділяти величезні ділянки землі, що часто призводить до конфліктів інтересів з фермерами або захисниками природи. Розміщення панелей над уже наявною інфраструктурою, такою як зрошувальні канали, усуває подібні труднощі.

Крім того, такі модулі простіше ввести в експлуатацію і підключити до мережі. Вони не потребують будівництва високовольтних ліній, як для великих СЕС. Достатньо прилеглих розподільчих ліній. Це особливо актуально для сільських районів великі «зелені»  проєкти все частіше стикаються з опором місцевих жителів.

Сонячні панелі над каналом: вид знизу
Сонячні панелі над каналом: вид знизу
фото: Turlock Irrigation District

Збереження води та підвищення ефективності

Друга проблема, яку вирішує проєкт – це випаровування. У посушливих регіонах, таких як Каліфорнія і Аризона, з відкритих каналів випаровуються мільярди галонів дорогоцінної води. Тінь від сонячних панелей значно скорочує ці втрати. За попередніми оцінками, покриття 13 000 км федеральних каналів у США може заощадити десятки мільярдів галонів води на рік.

Додатковий бонус у тому, що розміщення над водою допомагає охолоджувати самі панелі, що підвищує їхню ефективність і вироблення електроенергії. До того ж тінь перешкоджає росту водоростей у каналах, що покращує якість води. Незважаючи на вищу початкову вартість порівняно з наземними СЕС, автори ініціативи впевнені, що довгострокова економія на воді та землі, а також дешевша електрика роблять технологію дуже перспективною.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

