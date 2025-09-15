В Ірпені чоловік погрожував гранатою колишній через подарований телефон

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

В Ірпені 28-річний чоловік погрожував гранатою колишній, бо хотів повернути телефон, який раніше їй подарував. Правоохоронці затримали зловмисника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що до правоохоронців звернулася працівниця одного з місцевих салонів краси міста Ірпінь. За попередніми даними, зловмисник погрожував гранатою та вимагав від місцевої мешканки віддати мобільний телефон, який він їй подарував раніше.

«Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Київській області чоловік підірвав гранату, коли поліціянти прибули за викликом про домашнє насильство. Пʼятеро правоохоронців постраждали, а нападник загинув.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 вересня поліція затримала 62-річного чоловіка в Іллінецькій громаді Вінницької області, який погрожував підірвати гранату. Інцидент стався в будинку його колишньої дружини