Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти заявили, що збили два Су-24 у Феодосії: реакція Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти заявили, що збили два Су-24 у Феодосії: реакція Повітряних сил
Су-24М – це літаки бригади тактичної авіації, їхнє місце дислокації у Старокостянтинові
фото ілюстративне

Корабель «Новочеркаськ» мін бути споряджений якимись боєприпасами

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення двох українських літаків Су-24 під час атаки на російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» у тимчасово окупованій Феодосії. У Повітряних силах ЗСУ заперечили таку інформацію. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі «Радіо Свобода».

«Звісно, що не підтверджую. Вони ж кожного дня знищують по п’ять наших літаків у себе у зведеннях. Тому жодних варіантів – тут вірити не потрібно», – сказав він.

Ігнат додав, що Су-24М – це літаки бригади тактичної авіації, їхнє місце дислокації у Старокостянтинові.

«Зрозуміло, що зараз авіація не сидить вдома, зараз авіація на оперативних аеродромах виконує ті бойові завдання. Звісно, що Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації. Пакет літаків вони знищують у себе у зведеннях. Це не те щоб якісь ЗМІ писали чи Телеграм-канали, а це офіційні їхні зведення, фейкові. Там у місяць виходить весь бойовий склад авіації. Попри те, вони почали вже F-16 знищувати. Тому вірити російським заявам про якісь там знищені літаки, не варто», – додав він.

Відповідаючи на питання, чи міг уражений російський корабель використовуватися для перевезення зброї, Ігнат наголосив, що «вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного».

«Це детонація боєприпасів, великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки й озброєння, так і для особового складу. Він тому і називається десантний, щоби навантажити свої відсіки та переміститися швидше від одного берега на другий», – каже речник.

Крім того, у Повітряних силах підтвердили, що цей корабель міг використовуватися для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку. Також міг перевозити у Феодосію чи інші порти боєприпаси, зокрема і «Шахеди».

Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Читайте також: Атака на російський корабель «Новочеркаськ»: що відомо станом на зараз
Теги: Крим ЗСУ літак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Новочеркаськ» Україна атакує не вперше
Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
Сьогодні, 10:52
Наслідки нічної атаки на Крим
Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Сьогодні, 09:24
Російський винищувач-бомбардувальник Су-34
ЗСУ повідомили про наслідки збиття російських винищувачів
Сьогодні, 09:33

Події в Україні

Масована атака дронів та майже 400 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Масована атака дронів та майже 400 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Окупанти заявили, що збили два Су-24 у Феодосії: реакція Повітряних сил
Окупанти заявили, що збили два Су-24 у Феодосії: реакція Повітряних сил
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Дрони на фронті у рази ефективніші, ніж артилерія – полковник СБУ
Дрони на фронті у рази ефективніші, ніж артилерія – полковник СБУ
«Спланована операція». Повітряні сили прокоментували ураження корабля «Новочеркаськ»
«Спланована операція». Повітряні сили прокоментували ураження корабля «Новочеркаськ»
ЗСУ повідомили про наслідки збиття російських винищувачів
ЗСУ повідомили про наслідки збиття російських винищувачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 
34K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
9377
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9272
Стало відомо, що окупанти роблять з дезертирами, які відмовляються йти на штурм
7819
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
6095
Проблема мобілізації або Навіщо повторювати помилки минулого?

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Сьогодні, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua