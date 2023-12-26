Окупанти заявили, що збили два Су-24 у Феодосії: реакція Повітряних сил

Корабель «Новочеркаськ» мін бути споряджений якимись боєприпасами

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення двох українських літаків Су-24 під час атаки на російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» у тимчасово окупованій Феодосії. У Повітряних силах ЗСУ заперечили таку інформацію. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі «Радіо Свобода».

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«Звісно, що не підтверджую. Вони ж кожного дня знищують по п’ять наших літаків у себе у зведеннях. Тому жодних варіантів – тут вірити не потрібно», – сказав він.

Ігнат додав, що Су-24М – це літаки бригади тактичної авіації, їхнє місце дислокації у Старокостянтинові.

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«Зрозуміло, що зараз авіація не сидить вдома, зараз авіація на оперативних аеродромах виконує ті бойові завдання. Звісно, що Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації. Пакет літаків вони знищують у себе у зведеннях. Це не те щоб якісь ЗМІ писали чи Телеграм-канали, а це офіційні їхні зведення, фейкові. Там у місяць виходить весь бойовий склад авіації. Попри те, вони почали вже F-16 знищувати. Тому вірити російським заявам про якісь там знищені літаки, не варто», – додав він.

Відповідаючи на питання, чи міг уражений російський корабель використовуватися для перевезення зброї, Ігнат наголосив, що «вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного».

«Це детонація боєприпасів, великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки й озброєння, так і для особового складу. Він тому і називається десантний, щоби навантажити свої відсіки та переміститися швидше від одного берега на другий», – каже речник.

Крім того, у Повітряних силах підтвердили, що цей корабель міг використовуватися для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку. Також міг перевозити у Феодосію чи інші порти боєприпаси, зокрема і «Шахеди».

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Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.