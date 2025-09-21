Головна Світ Політика
search button user button menu button

КНДР готується до масштабного військового параду: названо дату

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
КНДР готується до масштабного військового параду: названо дату
Цього року захід відвідають іноземні високопосадовці, зокрема, не виключається присутність Сі Цзіньпіна
фото: Yonhap/іллюстративне

Військовий парад в Північній Кореї може відвідати Сі Цзіньпін

Північна Корея готується до проведення масштабного військового параду з нагоди 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії. Ймовірно, у заході візьме участь лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

КНДР святкує річницю заснування Трудової партії 10 жовтня. Традиційно кожні п’ять та десять років ця дата супроводжується масштабними військовими парадами. Джерело, посилаючись на супутникові знімки, повідомило, що з початку липня на полі біля аеропорту Мірім у Пхеньяні фіксують особовий склад, техніку та транспортні засоби, зокрема мобільні транспортери пускових установок.

Очікується, що цього року захід відвідають іноземні високопосадовці, зокрема, не виключається присутність Сі Цзіньпіна. На початку вересня під час військового параду в Пекіні китайський лідер заявив про намір поглиблювати «обміни на високому рівні» з Північною Кореєю.

Як відомо, постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Положення КНДР як ядерної держави «назавжди закріплене у вищому і основному законі».

Представництво КНДР також засудило заяви Сполучених Штатів щодо денуклеаризації, назвавши їх «анахронічними». Як зазначає видання, це свідчить про повну відмову Північної Кореї від переговорів щодо відмови від ядерної зброї та її рішучість зберегти цей статус назавжди.

До слова, Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю з Північною Кореєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на північнокорейське державне інформагентство Kcna.

«Китай і Північна Корея є традиційними та дружніми сусідами. Захищати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР є послідовною та непохитною стратегічною політикою китайської Комуністичної партії та уряду», – йдеться у вітальному посланні Сі лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни.

У своєму посланні Сі згадав про відвідання Кімом Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні, зазначивши, що тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.

Читайте також:

Теги: Північна Корея військові парад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через зачинені ворота церкви рідні та односельці змушені були відспівувати воїна просто надворі
На Одещині священник не дозволив відспівати загиблого воїна у храмі
19 вересня, 18:21
Репатріація відбулася за сприяння Червоного Хреста
Україна повернула тіла полеглих воїнів
18 вересня, 15:15
День танкових військ щорічно святкується 14 вересня
День танкових військ України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
14 вересня, 06:45
Росіяни погрожують здійснити небезпечний запуск двох реакторів без дозволу МАГАТЕ
«Це – пастка». Експерт пояснив, чому Путін вже «погодився» пустити Україну на Запорізьку АЕС
5 вересня, 17:22
Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано
Офіс генпрокурора взявся за справу військового, чий будинок знесли шахраї
29 серпня, 15:18
Користувачі мережі відреагували на рішення патрульних оштрафувати військових, які начебто їхали збивати дрони
Патрульні оштрафували військових, які їхали збивати дрони: реакція мережі
26 серпня, 16:08
На цей момент понад 50 тис. українських новобранців уже пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex
Британія розширює програму Interflex для українських солдатів
24 серпня, 12:43
Військові назвали «Світло Євангелія» «Церквою-лампочкою» через її емблему
Спа-день у Добропіллі: як баптисти прали, мили та лікували військових Соціум
23 серпня, 21:30
Виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
21 серпня, 13:45

Політика

Я розчарований Путіним. Трамп розповів, як планує зупинити війну в Україні
Я розчарований Путіним. Трамп розповів, як планує зупинити війну в Україні
КНДР готується до масштабного військового параду: названо дату
КНДР готується до масштабного військового параду: названо дату
Дві країни залучають турецьку систему проти російських дронів
Дві країни залучають турецьку систему проти російських дронів
Президент Чехії зробив жорстку заяву про бездіяльність НАТО
Президент Чехії зробив жорстку заяву про бездіяльність НАТО
Британські винищувачі Typhoon розпочали патрулювання над Польщею
Британські винищувачі Typhoon розпочали патрулювання над Польщею
Трамп каже, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії РФ
Трамп каже, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії РФ

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua