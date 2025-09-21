КНДР готується до масштабного військового параду: названо дату

Цього року захід відвідають іноземні високопосадовці, зокрема, не виключається присутність Сі Цзіньпіна

Військовий парад в Північній Кореї може відвідати Сі Цзіньпін

Північна Корея готується до проведення масштабного військового параду з нагоди 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії. Ймовірно, у заході візьме участь лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

КНДР святкує річницю заснування Трудової партії 10 жовтня. Традиційно кожні п’ять та десять років ця дата супроводжується масштабними військовими парадами. Джерело, посилаючись на супутникові знімки, повідомило, що з початку липня на полі біля аеропорту Мірім у Пхеньяні фіксують особовий склад, техніку та транспортні засоби, зокрема мобільні транспортери пускових установок.

Очікується, що цього року захід відвідають іноземні високопосадовці, зокрема, не виключається присутність Сі Цзіньпіна. На початку вересня під час військового параду в Пекіні китайський лідер заявив про намір поглиблювати «обміни на високому рівні» з Північною Кореєю.

Як відомо, постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Положення КНДР як ядерної держави «назавжди закріплене у вищому і основному законі».

Представництво КНДР також засудило заяви Сполучених Штатів щодо денуклеаризації, назвавши їх «анахронічними». Як зазначає видання, це свідчить про повну відмову Північної Кореї від переговорів щодо відмови від ядерної зброї та її рішучість зберегти цей статус назавжди.

До слова, Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю з Північною Кореєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на північнокорейське державне інформагентство Kcna.

«Китай і Північна Корея є традиційними та дружніми сусідами. Захищати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР є послідовною та непохитною стратегічною політикою китайської Комуністичної партії та уряду», – йдеться у вітальному посланні Сі лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни.

У своєму посланні Сі згадав про відвідання Кімом Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні, зазначивши, що тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.