Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мати відмовилася говорити з полоненим окупантом. Причина дивує

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Мати відмовилася говорити з полоненим окупантом. Причина дивує
Окупант не зміг поговорити з мамою, бо вона злякалася
фото: скріншот із відео

«Я не знаю, що мені робити. Самі розумієте, яка ситуація», – заявила росіянка

Окупант на ім’я Андрій служив санінструктором у прикордонних військах на Курщині. У полон потрапив, коли на цю територію зайшли Збройні сили України. Як інформує «Главком», журналіст Дмитро Карпенко дозволив росіянину подзвонити матері. Однак та відмовилася розмовляти з полоненим сином.

Перед тим, як почути голос сина, мати мала дати згоду на запис та публікацію розмови.

«Зачекайте, я трохи до тями прийду», – спершу заявила росіянка.

Потім жінка почала просити перетелефонувати через п’ять хвилин, а опісля – назвати прізвище та ім’я сина.  

«Я не знаю, що мені робити. Самі розумієте, яка ситуація. Будуть публікації, можливо, вони нашкодять сину», – сказала мати полоненого окупанта.

Зрештою, розмова не відбулася. Сам Андрій був здивований, що його мати так злякалася.

Раніше полонений окупант заявив, що знайомий із Зеленським, та попросив узяти його до ЗСУ. А інший полонений окупант розвеселив історією своєї служби. Росіянин на ім'я Сергій приїхав за дев'ять тисяч кілометрів – із міста Находка на Курщину, щоб будувати для війська баню. 

Крім того, журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Читайте також:

Теги: полон журналіст мама росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (в центрі) заявляв, що росіяни показували йому свої плани запуску ЗАЕС
«Законна військова ціль». Експерт пояснив, як Україна має запобігти спробам росіян запустити ЗАЕС
7 вересня, 18:14
Росія набирає кожного місяця мінімум 35 000 військовослужбовців
Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія
7 вересня, 16:22
Прем'єр-міністр Дональд Туск на позачерговому засіданні уряду
Туск розпочав позачергове засідання уряду Польщі: перші заяви
10 вересня, 10:08
Різниця між первинним і вторинним ринком у РФ уже сягає 70-80%
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
17 вересня, 08:58
Ситуація на фронті 27 вересня
Лінія фронту станом на 27 вересня 2025. Зведення Генштабу
27 вересня, 23:27
Зеленський зробив заяву про роботу російських аеропортів
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ
20 вересня, 12:34
Фахівці розбираються, яку вибухівку скинули на Ніжин
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
21 вересня, 15:52
3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях
Стало відомо, де насправді померла журналістка Рощина
24 вересня, 19:37
Головну роль на полі бою зараз відіграють ударні БпЛА, кажуть військові
Російські окупанти просунулися одразу у трьох областях
28 вересня, 15:47

Суспільство

Мати відмовилася говорити з полоненим окупантом. Причина дивує
Мати відмовилася говорити з полоненим окупантом. Причина дивує
Звільнений із російського полону військовий зворушив учинком на волі
Звільнений із російського полону військовий зворушив учинком на волі
Боронив Україну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Згадаймо Романа Голодняка
Боронив Україну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Згадаймо Романа Голодняка
Атака на Запоріжжя: понад 70 тис. людей залишились без світла
Атака на Запоріжжя: понад 70 тис. людей залишились без світла
Україна опиниться в центрі зимового похолодання – попередній прогноз аналітиків
Україна опиниться в центрі зимового похолодання – попередній прогноз аналітиків
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua