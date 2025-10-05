Мати відмовилася говорити з полоненим окупантом. Причина дивує

Окупант не зміг поговорити з мамою, бо вона злякалася

«Я не знаю, що мені робити. Самі розумієте, яка ситуація», – заявила росіянка

Окупант на ім’я Андрій служив санінструктором у прикордонних військах на Курщині. У полон потрапив, коли на цю територію зайшли Збройні сили України. Як інформує «Главком», журналіст Дмитро Карпенко дозволив росіянину подзвонити матері. Однак та відмовилася розмовляти з полоненим сином.

Перед тим, як почути голос сина, мати мала дати згоду на запис та публікацію розмови.

«Зачекайте, я трохи до тями прийду», – спершу заявила росіянка.

Потім жінка почала просити перетелефонувати через п’ять хвилин, а опісля – назвати прізвище та ім’я сина.

«Я не знаю, що мені робити. Самі розумієте, яка ситуація. Будуть публікації, можливо, вони нашкодять сину», – сказала мати полоненого окупанта.

Зрештою, розмова не відбулася. Сам Андрій був здивований, що його мати так злякалася.

Раніше полонений окупант заявив, що знайомий із Зеленським, та попросив узяти його до ЗСУ. А інший полонений окупант розвеселив історією своєї служби. Росіянин на ім'я Сергій приїхав за дев'ять тисяч кілометрів – із міста Находка на Курщину, щоб будувати для війська баню.

Крім того, журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.