Вступила до лав ЗСУ, коли доньці виповнилося три роки. Згадаймо Карину Тімофєєву

У 2016 році Карина Тімофєєва стала мамою, а вже у 2019 році вона вступила до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Карину Тімофєєву.

26-річна захисниця, операторка дронів Карина Тімофєєва загинула 11 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання у Харківській області, поблизу села Нескучне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Олександрійську міську раду.

Захисниця Карина Тімофєєва народилася 1 грудня 1998 року у селі Вільшана Харківської області в сім’ї робітників. У місцевій школі здобула середню освіту, далі продовжила навчатися у професійно-технічному училищі – вивчилася на перукаря.

У 2016 році у Карини Тімофєєвої народилася дочка Альона, а вже у 2019 році вона вступила до лав Збройних сил України за контрактом. Під час служби за направленням командування здобула спеціальність зв’язківця. Служила спочатку в 46-му ОШБ «Донбас» – кухарем і навіть водієм-електриком, а з 15 січня 2025 року у 127 бригаді ТрО ЗСУ. Воювала на донецькому, з лютого 2025 року на харківському напрямку.

У 2019 році Карина Тимофєєва підписала контракт із ЗСУ фото: Олександрійська міська рада

Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році родина з Куп’янська переїхала у Кропивницький, у січні 2023 року до селища Олександрійське. Родина – це дочка і свекруха. З 2017 року Карина з дочкою жили у її колишньої свекрухи Наталі. Свекруха була одружена з дядьком і хрещеним Карини, братом її матері. Він воював і загинув. Наталя зараз виховує маленьку онуку Альону.

«Більш за все на світі Карина любила свою донечку Альону, – розповідає пані Наталя. - Ще любила мандрувати Україною, пекти, з неї чудова була господиня. Природу, рибалку любила, рибалила разом з мамою під час відпочинку. Ще любила співати, і донечка так само любить співати».

Поховали захисницю у селищі Олександрійське на місцевому кладовищі.

Портрет Карини Тимофєєвої Малюнок Олени Білозерської

У Карини Тімофєєвої залишились мама та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.