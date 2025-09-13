Головна Країна Суспільство
Вступила до лав ЗСУ, коли доньці виповнилося три роки. Згадаймо Карину Тімофєєву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вступила до лав ЗСУ, коли доньці виповнилося три роки. Згадаймо Карину Тімофєєву
Під час служби за направленням командування захисниця здобула спеціальність зв’язківця
колаж: glavcom.ua

У 2016 році Карина Тімофєєва стала мамою, а вже у 2019 році вона вступила до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Карину Тімофєєву.

26-річна захисниця, операторка дронів Карина Тімофєєва загинула 11 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання у Харківській області, поблизу села Нескучне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Олександрійську міську раду.

Захисниця Карина Тімофєєва народилася 1 грудня 1998 року у селі Вільшана Харківської області в сім’ї робітників. У місцевій школі здобула середню освіту, далі продовжила навчатися у професійно-технічному училищі – вивчилася на перукаря.

У 2016 році у Карини Тімофєєвої народилася дочка Альона, а вже у 2019 році вона вступила до лав Збройних сил України за контрактом. Під час служби за направленням командування здобула спеціальність зв’язківця. Служила спочатку в 46-му ОШБ «Донбас» – кухарем і навіть водієм-електриком, а з 15 січня 2025 року у 127 бригаді ТрО ЗСУ. Воювала на донецькому, з лютого 2025 року на харківському напрямку.

У 2019 році Карина Тимофєєва підписала контракт із ЗСУ
У 2019 році Карина Тимофєєва підписала контракт із ЗСУ
фото: Олександрійська міська рада

Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році родина з Куп’янська переїхала у Кропивницький, у січні 2023 року до селища Олександрійське. Родина – це дочка і свекруха. З 2017 року Карина з дочкою жили у її колишньої свекрухи Наталі. Свекруха була одружена з дядьком і хрещеним Карини, братом її матері. Він воював і загинув. Наталя зараз виховує маленьку онуку Альону.

«Більш за все на світі Карина любила свою донечку Альону, – розповідає пані Наталя. - Ще любила мандрувати Україною, пекти, з неї чудова була господиня. Природу, рибалку любила, рибалила разом з мамою під час відпочинку. Ще любила співати, і донечка так само любить співати».

26-річна Карина Тімофєєва загинула 11 квітня під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Поховали захисницю у селищі Олександрійське на місцевому кладовищі.

Портрет Карини Тимофєєвої
Портрет Карини Тимофєєвої
Малюнок Олени Білозерської

У Карини Тімофєєвої залишились мама та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

