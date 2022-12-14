Сніжитиме у двох областях: прогноз погоди на 14 грудня

Практично по всій території нашої держави вирівняється температура повітря

Погода у середу, 14 грудня, майже по всій Україні буде хмарною та без істотних опадів. Лише на Заході нашої держави удень прогнозують невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Також ледь не по всій території нашої держави вирівняється температура, яка не буде сягати істотних «мінусів». Так, найбільшим мінусом на термометрі буде -6, а найбільшим плюсом +4.

Незначні опади у вигляді снігу очікуються у Львівській та Закарпатській областях.

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Щодо температури за вікном, то вночі вона коливатиметься на Заході держави від -9 до -4 вночі та від -6 до +1 вдень. На Півдні та Сході України погода буде дещо теплішою. Так, мінімум вночі прогнозують до -7, а максимум у день до +3.

На дорогах України, окрім південних областей, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями хуртовина з поривами вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.