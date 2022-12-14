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Сніжитиме у двох областях: прогноз погоди на 14 грудня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сніжитиме у двох областях: прогноз погоди на 14 грудня
фото: «Главком»

Практично по всій території нашої держави вирівняється температура повітря

Погода у середу, 14 грудня, майже по всій Україні буде хмарною та без істотних опадів. Лише на Заході нашої держави удень прогнозують невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також ледь не по всій території нашої держави вирівняється температура, яка не буде сягати істотних «мінусів». Так, найбільшим мінусом на термометрі буде -6, а найбільшим плюсом +4.

Незначні опади у вигляді снігу очікуються у Львівській та Закарпатській областях.

Щодо температури за вікном, то вночі вона коливатиметься на Заході держави від -9 до -4 вночі та від -6 до +1 вдень. На Півдні та Сході України погода буде дещо теплішою. Так, мінімум вночі прогнозують до -7, а максимум у день до +3.

На дорогах України, окрім південних областей, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями хуртовина з поривами вітру до 15-20 м/с.

Сніжитиме у двох областях: прогноз погоди на 14 грудня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Україна

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