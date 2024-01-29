Бій під Крутами: Залужний провів паралелі між 1918 роком і сьогоденням

Валерій Залужний: «Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту»

106 років армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами, зупинивши російських окупантів, які рвалися до Києва. Зараз українські воїни знову дають бій російським загарбникам і доводять – Україна вільна і незалежна. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний з нагоди роковин бою під Крутами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шануємо пам’ять українців, які віддали своє життя у бою під Крутами, який став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором», – наголосив Залужний.

Головнокомандувач провів паралелі між 1918 та 2024 роками, зазначивши, що «29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами – зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва. Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини доводять – Україна була, є і буде вільною і незалежною...Дякуємо кожному, хто зараз боронить державу, її незалежність і майбутнє», – додав Залужний.

Нагадаємо, 29 січня в Україні відзначається річниця бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.