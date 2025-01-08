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Кремль вигадав цинічне «виправдання» аіваударам по Запоріжжю 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кремль вигадав цинічне «виправдання» аіваударам по Запоріжжю 
Восьмого січня близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами
фото: Офіс генерального прокурора

РФ перекладає відповідальність за загибель мирних жителів Запоріжжя на українських військових

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю, де унаслідок атаки загинули 13 людей та 18 поранені. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ». Про це інформує Центр протидії дезінформації.

«Щоб виправдати власний терористичний акт у Запоріжжі, ru-пропаганда бреше про роботу української ППО та перекладає відповідальність за загибель мирних жителів на ЗСУ», – зазначають у ЦПД.

Кремлівські пропагандисти відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю
Кремлівські пропагандисти відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю
фото: Центр протидії дезінформації

Восьмого січня близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Дві авіабомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні.

Наразі відомо про 13 загиблих, ще 18 осіб пораненіь, із них четверо перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих 13-річна дитина.

«Це черговий доказ цілеспрямованого терору росіян проти мирного населення України», – наголосили у ЦПД. 

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, щонайменше 13 загиблих цивільних та багато постраждалих.  

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.  

Теги: пропаганда росія ракетна атака Україна

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