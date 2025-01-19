На Рівненщині вчитель побив учня, аварія на гірськолижному курорті в Іспанії: головне за ніч

На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику, на Рівненщині вчитель побив учня, російські війська просунулися поблизу шести населених пунктів на Донеччині, кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла, помер Герой України Анатолій Француз, чоловіку, який протягом восьми років ґвалтував свою падчерку, загрожує довічне ув'язнення, Нацполіція попередила про нову схему шахрайства.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 січня, щоб ви були в курсі подій:

На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей

На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Щонайменше відомо про 30 постраждалих. Про це повідомляє The Guardian. Аварія на підйомнику сталася на гірськолижному курорті Астун, який розташований у Піренеях, на кордоні Іспанії та Франції.

Гірськолижний підйомник обвалився на курорті на північному сході Іспанії, викинувши десятки пасажирів у сніг. Внаслідок аварії на підйомнику, люди впали з 15-метрової висоти та отримали тяжкі травми. Голова аварійної служби Арагону Мігель Анхель Клаверо, сказав, що аварія, ймовірно, сталася через «збій у системі повернення лижного підйомника, що призвело до збою напруги».

Деякі з учасників аварії розповіли журналістам, як вони врізалися в землю під собою.

«Раптом ми почули звук і впали прямо на землю, у крісло. Ми підстрибували вгору-вниз близько п’яти разів, і спини були дуже болі або ми були поранені, але були люди, які падали зі стільців», – розповіла учасниця аварії Марія Морено.

Морено додала, що, на її думку, деякі люди, мабуть, отримали серйозні поранення, оскільки «крісло вдарило їх прямо», коли воно впало.

«Це ніби кабель ослабився, і раптом усі стільці почали підстрибувати, і люди полетіли», – сказав інший очевидець. Повідомляється, що як тільки надійшли повідомлення про аварію то відразу п'ять гелікоптерів, 14 машин швидкої допомоги та мобільний медичний центр були відправлені на курорт.

На Рівненщині вчитель побив учня: мати хлопця претензій не має

У мережі поширилось відео, на якому вчитель б'є учня. З'ясувалось, що подія сталась на Рівненщині. У Вараській громаді в одному з ліцеїв вчитель кілька разів долонею вдарив учня 8-го класу. Поліція Рівненської області відреагувала на подію.

Повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту щодо побиття вчителем учня у Вараській громаді, що на Рівненщині. Також ініційовано проведення перевірки у ліцеї, залучені всі необхідні служби. У поліції зазначили, що мати учня у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль також прокоментував побиття. За його словами, Департамент освіти ОДА вже отримав доручення провести перевірку усіх обставин. Він заявив, що справу тримає на особистому контролі.

«Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші! Школа повинна бути територією безпеки для учнів. Місцем знань, а не насильства», – написав Коваль.

Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень заявила, що щодо інциденту в закладі проводиться службове розслідування.

«Сьогодні мені особисто телефонував тато дитини з яким мали розмову змістовну розмову. Ситуація складна, допомоги психологічної допомоги потребують усі. Будь- яку іншу інформацію буде надано після розслідування», – написала вона.

Правоохоронці наразі встановлюють правову кваліфікацію інциденту.

Російські війська просунулися поблизу шести населених пунктів на Донеччині

Окупанти знову просунулись на Донеччині. Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно із нею, окупанти просунулись в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки, що на Донеччині.

Також аналітики повідомляли, що ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки. Противник проводить штурмові дії в районі молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

18 січня станом на 23:30 кількість постраждалих від ранішнього ворожого удару зросла. 12 людей звернулось за допомогою до лікарів. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.Вони дістали осколкові поранення, різані рани, струс головного мозку, забої та переломи.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинув чоловік. ДСНС деблокувала тіло чоловіка з-під завалів.

Також Федоров повідомив, що чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Також постраждав Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

Помер Герой України Анатолій Француз

У Києві помер Герой України, колишній голова Волинської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Француз. Про це повідомив журналіст Степан Родич.

Анатолій Француз народився 23 березня 1954 року в місті Монастириська Тернопільської області. За свою кар’єру він пройшов довгий шлях у системі внутрішніх справ.

З 1994 по 2000 роки Анатолій Француз очолював Управління МВС в Івано-Франківській області. У 2002 році генерал-майор міліції, тодішній начальник Управління МВС Рівненської області Анатолій Француз, отримав звання Героя України за свій вчинок під час звільнення заручниці.

Він обміняв себе на заручницю, яку двоє грабіжників захопили у банку у Німеччині. Вони спробували втекти через Польщу та Україну до РФ. На заправці під Рівним, генералу вдалось вмовити злочинців обміняти її на нього. Генерал вмовив їх здатися.

Анатолію Французу було присвоєно звання Герой України зі врученням ордена «Золота Зірка» за особисті мужність і героїзм, виявлені при затриманні міжнародної терористичної групи і звільненні заручниці начальнику

Він є автором та співавтором книг про органи МВС України. З 12 червня 2002 по 3 лютого 2005 року Анатолій Француз обіймав посаду голови Волинської обласної державної адміністрації. У березні 2025 року йому мало би виповнитись 71 рік.

Обставини та причина смерті наразі не розголошуються.

Чоловіку, який протягом восьми років ґвалтував свою падчерку, загрожує довічне ув'язнення

На Харківщині судитимуть чоловіка, який упродовж восьми років ґвалтував свою неповнолітню прийомну доньку. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, мешканець одного із сіл Лозівського району, що на Харківщині з 2016 року ґвалтував свою прийомну доньку. На момент початку вчинення злочину дівчинці було сім років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з донькою наодинці та в подальшому наказував нікому не розповідати про це.

Протиправні дії ґвалтівник чинив до серпня 2024 року, поки правоохоронці не викрили його.

«Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактами зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України)», – йдеться у повідомленні.

На суд ґвалтівник очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Як українці називали своїх малюків у 2024 році? Список унікальних імен

Міністерство юстиції України повідомило, як українці називали своїх малюків у другому півріччі 2024 року. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

У Мін'юсті розповіли, якими унікальними іменами батьки називали своїх малюків у 2024 році.

«Барбі, Мерсі, Султан і Добриня – це не персонажі казки, а реальні імена маленьких українців!», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що популярні імена, такі як Софія та Артем, залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років поспіль.

Найчастіше нині дівчаток називають: Анна, Марія, Катерина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія та Мілана. А хлопчиків: Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Артем, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.

Водночас є батьки, які обирають рідковживані та незвичні імена для своїх діток, наприклад: Янголя, Дзвінка, Аскольд чи Святогор. У дівчаток також зустрічаються такі імена як Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна. Хлопчиків називають Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин та Султан.

У 2024 році понад 176 000 новонароджених отримали неповторні імена.

«Ми ж нагадуємо, що в Україні процес присвоєння імені регламентується законодавством і має певні особливості. Особа, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я за згодою батьків або піклувальника, а з 16 років - має право самостійно прийняти таке рішення. Адже головне - відчувати гармонію зі своїм іменем!», – додали в Мін'юсті.

Нацполіція попередила про нову схему шахрайства

Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Зловмисники розміщують у найпопулярніших соціальних мережах та на торговельних платформах оголошення про можливість купівлі таких товарів за кордоном і доставку їх в Україну. Ціни пропонують значно нижче ринкових, а низьку вартість пояснюють підтримкою відомих благодійних організацій.Під приводом необхідності звітування про витрату благодійних коштів зловмисники просять записати відеозвернення з подякою та надати свої документи, що засвідчують особу.

«Після того, як потерпілі перераховують гроші за неіснуючий товар, шахраї переконують їх перечислити більше коштів на розмитнення, страхові внески або логістичні витрати, після чого пропадають зі звʼязку і блокують ошуканих людей в соціальних мережах», – йдеться у повідомлені.

Національна поліція закликає громадян бути пильними та уважними та у жодному випадку не надсилати гроші, особисті дані та документи неперевіреним особам, аби не стати жертвами шахраїв.