Україна вручила послу Ізраїлю ноту протесту через судна із краденим зерном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як зазначає МЗС, ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України створює умови для легалізації викраденого українського зерна
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Київ вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого українського зерна

Міністерство закордонних справ України вручило послу Ізраїлю Міхаелю Бродському ноту протесту. Причиною цьому стало надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Як розповів речник МЗС Георгій Тихий, українська сторона наголосила, що походження зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження «борт-борт» у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг.

За словами дипломата, ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна.

«У МЗС заявили, що не розглядають ці випадки як поодинокі інциденти, а як системну практику, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій. Окремо підкреслюємо, що йдеться не лише про Ізраїль: українська сторона системно реагує та протидіє такій діяльності РФ в усіх географіях», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.

Нагадаємо, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis з краденою українською пшеницею. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Завдяки цьому росіяни можуть приховати походження зерна.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про формування Росією масштабного тіньового флоту, який систематично вивозить мільйони тонн викраденого зерна з тимчасово окупованих українських регіонів. Тому Міністерство закордонних справ України запросило посла Ізраїлю, аби вручити йому ноту протесту через судно з краденим українським зерном, яке прибуло до порту в місті Хайфа.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, причетних до прийому російських суден із викраденим українським зерном.

Читайте також:

Читайте також

Сибіга зробив заяву про «Дружбу»
Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»: МЗС зробило заяву
21 квiтня, 20:57
Колишній посол США став головою Дорадчої ради ДТЕК
Колишній посол США став головою Дорадчої ради ДТЕК
15 квiтня, 14:08
Брусило отримав нову посаду
Посол Брусило отримав нову посаду
13 квiтня, 20:50
Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль
Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль
9 квiтня, 15:14
Дипломати офіційно розпочали свою роботу в Україні
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів чотирьох країн
7 квiтня, 22:37
Дим над Тегераном після ударів США та Ізраїлю 28 лютого
Ізраїль очікує схвалення США для ударів по іранських об’єктах – Reuters
5 квiтня, 00:40
Ольгу Селих розкритикували через блузу
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
4 квiтня, 20:48
Дата переговорів між США та Іраном не визначена
Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом
30 березня, 00:26
Хусити є частиною так званої «Вісі опору» – антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань
Хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану
29 березня, 02:15

Адвокати Юлії Тимошенко досі не мають доступу до єдиного доказу у кримінальному провадженні, – Власенко
Адвокати Юлії Тимошенко досі не мають доступу до єдиного доказу у кримінальному провадженні, – Власенко
У Раді зʼявилася нова нардепка. Досьє
У Раді зʼявилася нова нардепка. Досьє
«Якого біса?» Нардепка закликала переглянути правила економічного бронювання
«Якого біса?» Нардепка закликала переглянути правила економічного бронювання
Україна викликала посла Ізраїлю «на килим» через судно із краденим зерном
Україна викликала посла Ізраїлю «на килим» через судно із краденим зерном
Зеленський призначив посла у Люксембурзі
Зеленський призначив посла у Люксембурзі

Новини

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27
Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів
Сьогодні, 15:55
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
Сьогодні, 15:26
Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15
На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)
Сьогодні, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
