Переговори України та Угорщини: Сибіга зробив заяву про майбутню зустріч

За словами міністра, Київ готовий до діалогу з Будапештом, але домовленостей про зустрічі наразі немає

Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Так, ми зацікавлені в діалозі з нашими угорськими партнерами. Ми вважаємо, що після виборів відкрилося справді і вікно можливостей і вікно для активізації всього спектру двосторонніх відносин», – каже він.

Глава МЗС зазначив, що ключовим у цьому контексті є контакти на рівні лідерів. Також Україна вже говорила зі своїми європейськими партнерами після їхніх контактів із майбутнім керівництвом Угорщини.

«Ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов’язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей. А ці зустрічі, безумовно, будуть визначатися дипломатичними каналами у місцях і термін, погоджений сторонами», – розповів очільник відомства.

Водночас, за словами Сибіги, наразі немає домовленостей про зустріч з новим урядом Угорщини.

Нагадаємо, майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висунув умови для схвалення початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Він вимагає розширення прав угорської меншини, фактично дублюючи жорстку позицію свого попередника Віктора Орбана.

Як повідомлялося, лідер партії «Тиса» Петер Мадяр ініціює зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Символічним місцем для перших переговорів політик обрав місто Берегове на Закарпатті.