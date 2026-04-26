Як Чорнобильська катастрофа через 40 років впливає на нове покоління? Професор назвав наслідки

Наслідки Чорнобильської катастрофи відчутні для України через десятки років

Аварія на Чорнобильській АЕС і досі має негативні наслідки для населення України. Радіація має вплив не лише на теперішнє, але й на майбутнє покоління. Як повідомляє «Главком», про це розповів генеральний директор доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Юрій Антипкін під час пресконференції «40 років Чорнобильській катастрофі».

За словами, Юрія Антипкіна в Україні досі є радіонукліди. Це атоми з нестійким ядром, які постійно розпадаються і випускають радіацію, їхня концентрація в природі може збільшуватися внаслідок аварій тощо. Професор пояснив, що ці атоми мають негативний вплив на вагітність жінок та майбутній стан здоровʼя дітей. Річ у тім, що сьогодні в Україні радіонукліди продовжують знаходити в плаценті вагітних жінок.

Вплив атомів на перебігання вагітності має такі наслідки, як ризики втрати плоду, або проблеми зі здоров’ям у майбутньої дитини. «Ми 40 років проводимо моніторинг цих досліджень. На початку цього року в плаценті ми теж констатуємо накопичення радіонуклідів. Це насамперед стронцій та цезій 137. Ми довели, якщо в плаценті знаходить приблизно 10 бекерелей на кілограм маси, то це вже ризик невиношування вагітності і змін здоровʼя дитини, яка народилася. А ми на початку цього року констатуємо 19 бекерель на кілограм маси», – сказав Юрій Антипкін.

Крім цього, ризики та наслідки аварії зберігаються для родин та нащадків ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Як стверджує академік, діти народжені в таких родинах мають успадковану мутацію.

Також Юрій Антипкін закликає не купувати продукти на стихійних ринках, аби запобігти зайвого впливу радіації. Адже радіація частіше потрапляє в організм вагітних жінок через їжу. «Чому я наводжу ці цифри – щоби пильність у нас не була втрачена. Люди повинні памʼятати, що циркуляція нуклідів досі існує в природі. Що не треба купувати продукти на стихійних ринках, треба проводити радіаційний контроль. Тому що те, що потрапляє в наш організм, зокрема вагітних жінок – це зокрема через продукти харчування», – зауважив професор.

До слова, у вестибюлі станції метро «Золоті Ворота» відкрилася фотовиставка «Укорінені», приурочена 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи. Відвідати виставку на станції метро «Золоті ворота» можна до 3 травня включно.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року о 01:23. Потужний вибух на четвертому енергоблоці зруйнував частину реактора, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин, що накрили Україну, Білорусь та частину Європи. Тодішня радянська влада кілька днів приховувала масштаб катастрофи від світу.