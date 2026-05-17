Спалах Еболи: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення

Вірус штаму Бундібуджо не має схваленої вакцини, а випадки зараження вже зафіксовано в Уганді та Кіншасі

ВООЗ 17 травня 2026 року визнала спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВООЗ.

Що відомо про спалах

Станом на 16 травня у провінції Іторі ДРК зафіксовано вісім лабораторно підтверджених випадків, 246 підозрілих та 80 підозрілих смертей у щонайменше трьох зонах охорони здоров'я – Бунія, Рвампара та Монгбвалу. Додатково два підтверджених випадки (один – зі смертельним наслідком) виявлено у столиці Уганди Кампалі серед осіб, що прибули з ДРК. 16 травня підтверджений випадок зафіксований і у Кіншасі – у людини, яка повернулася з Іторі.

Спалах спричинений рідкісним штамом Бундібуджо (BDBV). На відміну від добре вивченого штаму Заїр, проти Бундібуджо не існує жодних схвалених вакцин чи специфічних ліків. Рівень летальності від цього штаму може сягати 50%. Хвороба передається через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованих або тілами померлих.

Ситуацію ускладнює активне переміщення населення, видобуток золота, нестабільна безпекова обстановка у Східному Конго та розгалужена мережа неконтрольованих медичних закладів – ті самі чинники, які у 2018–2019 роках зумовили масштабну епідемію Еболи в провінціях Північне Ківу та Іторі. Серед медпрацівників у зоні спалаху вже зафіксовано щонайменше чотири смерті з симптомами вірусної геморагічної лихоманки.

Що ВООЗ вимагає від країн

ВООЗ закликає ДРК та Уганду активувати національні центри екстрених операцій під керівництвом глав держав, посилити епідеміологічний нагляд та лабораторну діагностику, запровадити суворі протоколи інфекційного контролю в медзакладах і організувати спеціалізовані центри лікування поблизу осередків спалаху. Для запобігання поширенню вірусу під час ритуальних поховань необхідно залучати навчений персонал.

Країнам, що межують із ДРК, рекомендовано терміново посилити готовність: розгорнути мобільні бригади швидкого реагування, підготувати лабораторії та запровадити скринінг у міжнародних аеропортах і на головних прикордонних пунктах. Водночас ВООЗ категорично виступає проти закриття кордонів: такі заходи, за оцінкою організації, не мають наукового обґрунтування і лише змушують людей переміщатися неконтрольованими маршрутами, збільшуючи ризик поширення вірусу.

Оскільки специфічних ліків немає, ВООЗ закликає негайно розпочати клінічні випробування кандидатних вакцин і препаратів безпосередньо під час спалаху. Поки що лікарі вдаються лише до підтримувальної терапії.

Нагадаємо, у 2019 році ЄС виділив 3,5 млн євро на профілактичні заходи у країнах, що межують із Конго, після того, як спалах Еболи поширився на сусідню Уганду.

До слова, у травні 2025 року країни-учасниці ВООЗ більшістю голосів ухвалили угоду про боротьбу з майбутніми пандеміями, зобов'язавшись скоординувати доступ до вакцин та медичних товарів у кризових ситуаціях.