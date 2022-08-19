Спека та грози: якою буде погода 19 серпня

У Києві 19 серпня буде спекотно

У п'ятницю, 19 серпня, в Україні буде доволі тепло, а місцями навіть спекотно. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У східних та південно-східних областях очікуються короткочасні дощі (вночі місцями), грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у більшості південних та центральних областей подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +13+18 градусів, на півдні та сході країни до +21, вдень +25+30 градусів, на Закарпатті до 35+.

У Києві 19 серпня буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +16+18, вдень +28+30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна.