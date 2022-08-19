Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Спека та грози: якою буде погода 19 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
Спека та грози: якою буде погода 19 серпня
Прогноз погоди на 19 серпня
фото із відкритих джерел

У Києві 19 серпня буде спекотно

У п'ятницю, 19 серпня, в Україні буде доволі тепло, а місцями навіть спекотно. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У східних та південно-східних областях очікуються короткочасні дощі (вночі місцями), грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у більшості південних та центральних областей подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +13+18 градусів, на півдні та сході країни до +21, вдень +25+30 градусів, на Закарпатті до 35+.

У Києві 19 серпня буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +16+18, вдень +28+30.

Спека та грози: якою буде погода 19 серпня фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. 

Читайте також: 19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Теги: Україна дощ спека прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато машин перетворились на човники
Негода в Одесі: наслідки вражають (відео)
16 серпня, 17:56
Засухи та екстремально високі температури охопили всю Європу
Через аномальну спеку в Європі вигоріла рекордна кількість лісів
14 серпня, 15:50
Негода у Мелітополі: вітер зірвав дах будинку, під завалами люди (фото, відео)
Негода у Мелітополі: вітер зірвав дах будинку, під завалами люди (фото, відео)
1 серпня, 13:12

Суспільство

Спека та грози: якою буде погода 19 серпня
Спека та грози: якою буде погода 19 серпня
До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома
До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома
19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
На війні загинула відома запорізька активістка
На війні загинула відома запорізька активістка
Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
83K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
68K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
59K
Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)
51K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
43K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Вчора, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Вчора, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Вчора, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Вчора, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Вчора, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Вчора, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту