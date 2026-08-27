Вибух біля стадіону «Динамо» під час тривоги: Суркіс повідомив, чи є пошкодження

Раніше у соцмережах поширювалися фото з густим димом у центрі столиці над стадіоном «Динамо»

Інформація про пошкодження стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського під час чергової атаки ворожих безпілотників не відповідає дійсності. Про це у коментарі виданню «Чемпіон» заявив президент футбольного клубу Ігор Суркіс, інформує «Главком».

«Ні, стадіон «Динамо» не постраждав, прилетіло поруч», – зазначив очільник столичного клубу.

Зазначимо, що раніше у соцмережах поширювалися фото з густим димом у центрі столиці та припущення про можливе влучання по спортивній арені в Печерському районі.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 23 на 24 травня стадіон ім. В. Лобановського зазнав пошкоджень після того, як росіяни масовано атакували Київ та Україну БПЛА та ракетами.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.