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Тіна Кароль поділилася новими фото з Чернівців та пояснила, у чому сила жіночності

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У дописі Кароль жіночність пов'язана із внутрішньою силою, ніжністю, вірністю та здатністю надихати інших
фото: Тіна Кароль / Facebook

Артистка поділилася особистими міркуваннями про жіночність

Народна артистка України Тіна Кароль оприлюднила серію світлин, зроблених у Чернівцях, та поділилася власним баченням жіночності. Артистка порівняла це поняття з пташкою, назвавши її символом надії, натхнення, духовної міцності й ніжності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Тіни Кароль у Facebook. 

На опублікованих кадрах співачка позує на стадіоні в Чернівцях. Кароль показала кілька світлин із фотосесії та доповнила публікацію роздумами про жіночність.

Тіна Кароль поділилася новими фото з Чернівців та пояснила, у чому сила жіночності фото 1
фото: Тіна Кароль / Facebook

Артистка говорить про це поняття не лише як про зовнішню рису. У її дописі жіночність пов'язана із внутрішньою силою, ніжністю, вірністю та здатністю надихати інших.

Тіна Кароль поділилася новими фото з Чернівців та пояснила, у чому сила жіночності фото 2
фото: Тіна Кароль / Facebook

«Жіночність – це як пташка, вісник надії і натхнення. Муза сердець і, як міф, недосяжна. Символ духовної міцності і ніжності, вірності і справедливості…» – написала Кароль.

Тіна Кароль поділилася новими фото з Чернівців та пояснила, у чому сила жіночності фото 3
фото: Тіна Кароль / Facebook

Публікація привернула увагу підписників співачки. Користувачі у коментарях відзначили світлини артистки та звернули увагу на те, що вона показала Чернівці у своїй публікації.

«Так приємно бачити фото в Чернівецькому Літньому театрі. Ви красу бачите у всьому. Дуже гарні, жіночні і красиві!» – написала одна з підписниць.

Тіна Кароль поділилася новими фото з Чернівців та пояснила, у чому сила жіночності фото 4
фото: Тіна Кароль / Facebook

Інші коментатори також залишили схвальні відгуки про кадри та подякували артистці за її виступ у місті.

Тіна Кароль поділилася новими фото з Чернівців та пояснила, у чому сила жіночності фото 5
фото: Тіна Кароль / Facebook

До слова, 22 серпня Тіна Кароль виступила у Чернівцях із концертною програмою «Кохання. Сльози. Маніфест». Концерт відбувся у Літньому театрі. За інформацією з наданого вихідника, квитки на виступ були розкуплені.

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Теги: Чернівці Facebook стадіон співачка концерт фото Тіна Кароль

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