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Атака на Хмельницький. Патрульні показали перші хвилини після удару (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Атака на Хмельницький. Патрульні показали перші хвилини після удару (відео)
Внаслідок російської атаки на Хмельницький постраждали семеро людей
фото: ДСНС

Поліцейські допомагали постраждалим, гасили пожежу та перевіряли пошкоджені приміщення

Патрульна поліція показала кадри ліквідації наслідків російської атаки безпілотниками на Хмельницький. Правоохоронці одними з перших прибули на місце удару та долучилися до допомоги постраждалим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Унаслідок ворожої атаки є постраждалі та пошкодження. Після прибуття на місце патрульні допомагали постраждалим дістатися до автомобілів швидкої допомоги та надавали необхідну допомогу безпосередньо на місці.

Крім того, правоохоронці долучилися до гасіння пожежі. Вони також обстежували пошкоджені приміщення та перевіряли, чи не залишилися всередині люди.

Патрульна поліція оприлюднила відео роботи правоохоронців після російської атаки на місто.

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Нагадаємо, 5 вересня Хмельниччина перебувала під ворожою атакою. Внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждали семеро людей, серед них неповнолітня. Чотирьох постраждалих госпіталізували. Один чоловік перебував у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою. Ще троє людей дістали уламкові та уламково-різані поранення плеча й передпліччя, а також травму ока.

Деякі постраждалі перебували у шоковому стані. Внаслідок падіння безпілотника також зазнав суттєвих руйнувань житловий будинок. В одному з під'їздів було зруйновано сходи та перекриття, пошкоджено системи водо- й газопостачання. На місці працювали вибухотехніки та рятувальники, які розбирали завали. Правоохоронці забезпечували контрольований доступ мешканців до квартир у чотирьох під'їздах будинку.

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Теги: Хмельниччина ДСНС рятувальники поліція поранення Хмельницкий

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