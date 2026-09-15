Після Рош га-Шана комунальники вивезли з Умані понад 200 тонн сміття

До України цього року прибула найбільша за останні роки кількість паломників

Заступник мера: прибирання триватиме ще півтора-два тижні

Комунальні служби Умані вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва після завершення святкування Рош га-Шана. Про це в ефірі «Суспільного» 14 вересня розповів перший заступник міського голови Олег Ганіч, пише «Главком».

До Умані цього року прибула найбільша за останні роки кількість паломників – близько 50 тис. прочан-хасидів. Готуватися до такого напливу почали заздалегідь: ще з початку вересня комунальники виходили прибирати навіть у нічну комендантську годину, а з початком самого свята техніка й двірники не зупинялися цілодобово.

За словами Ганіча, прибирання після завершення паломництва – процес не одного дня.

«Це непросто, бо ми розуміємо, що в наше не дуже велике місто приїхало ще одне місто. Приїхало не просто, а в невелику визначену територію, де вони перебувають. Ми розуміємо, що навіть зараз, коли паломники покинуть домівки, в яких вони проживали, люди, які брали їх на проживання, будуть довиносити своє сміття», – пояснив заступник мера, додавши, що вивезення сміття триватиме ще щонайменше півтора-два тижні.

Мешканка Умані Юліана, яка живе неподалік від території паломництва, розповіла «Суспільному», що єдиною реальною незручністю цього року для неї стали затори.

«Минулі роки менше їх зʼїжджалося і було трохи легше. У цьому році, якщо я дитину завозила – це в мене займало 10 хвилин. Зараз – близько 40 хвилин. Вони позитивні. Я не бачила, щоб вони комусь завдали шкоди», – зауважила жінка.

Кошти на прибирання такого масштабу частково покриє туристичний збір, який паломники сплачують за проживання: у міський бюджет цього року має надійти понад 25 млн грн, і 15% цих коштів планують спрямувати на житлово-комунальні потреби, зокрема прибирання вулиць.

фото: Суспільне

Рош га-Шана – юдейський Новий рік, який щороку відзначають у Умані біля могили духовного лідера брацлавських хасидів рабі Нахмана. Цьогорічне святкування тривало два дні – з 11 до 13 вересня.

Нагадаємо, торік після Рош га-Шана комунальні служби Умані вивозили сміття шість разів на добу – за словами того ж Олега Ганіча, місто впоралося з навантаженням завдяки завчасній підготовці інфраструктури.