Ексгубернатор Курщини отримав 14 років колонії: причина

Його викрили на хабарях під час будівництва укріплень, які не зупинили наступ ЗСУ

Суд у російському Курську засудив колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова до 14 років ув’язнення у справі про отримання хабаря в особливо великому розмірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За даними слідства, Смирнов разом із колишнім першим заступником губернатора Олексієм Дедовим та за посередництва Дмитра Шубіна отримали хабарі на суму понад 20 млн рублів від підрядних компаній. Йдеться про кошти, пов’язані з контрактами на будівництво фортифікаційних споруд у Курській області.

Зокрема, один із договорів на будівництво оборонних укріплень перевищував 192 млн рублів. Частину коштів, за версією слідства, було передано чиновникам у вигляді «відкатів». Сам Смирнов на суді підтвердив, що отримав 20,9 млн рублів.

«Так, я визнав свій тяжкий вчинок, злочин. Звісно, каюся, щиро каюся, щодня повертаюся думками до цього. Причина? Мабуть, робота в екстрених умовах, подекуди навіть небезпечних – я казав, що тут отримав контузію», — заявив він під час засідання.

Прокуратура вимагала для нього 15 років ув’язнення, штраф у 500 млн рублів та конфіскацію майна. Водночас захист просив про умовний термін, посилаючись на співпрацю зі слідством.

У межах цієї ж справи фігурують інші посадовці. Зокрема, згадується колишній міністр транспорту РФ і ексгубернатор Курщини Роман Старовойт, якого перевіряли на причетність до розкрадань під час будівництва укріплень. За даними російських ЗМІ, він міг отримувати багатомільйонні «відкати».

Олексій Смирнов очолював Курську область нетривалий час – фактично трохи більше 200 днів. Його перебування на посаді супроводжувалося скандалами, зокрема через неефективність оборонних укріплень на кордоні з Україною, які не змогли стримати наступ ЗСУ у 2024 році. Також місцева влада зазнала критики через провали в організації евакуації населення та комунікації з жителями прикордонних районів.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.