Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп планує повернути Алькатрас: потрібно $152 млн на відродження легендарної в'язниці

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В'язниця суворого режиму була закрита в 1963 році
фото з відкритих джерел

 У бюджет США на 2027 рік закладено витрати на відновлення в'язниці

Президент США Дональд Трамп офіційно запропонував відновити роботу знаменитої в'язниці Алькатрас, яка була закрита понад 60 років тому. У проєкті федерального бюджету на 2027 фінансовий рік на перший етап реконструкції острова-скелі закладено $152 млн. План передбачає перетворення колишнього туристичного об'єкта на «ультрасучасну в'язницю з найвищим рівнем безпеки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Згідно з бюджетним запитом, $152 млн – це лише витрати першого року, які покриють лише частину необхідних робіт. Запит ще має бути схвалений Конгресом США.

Цей план викликав скептицизм у низки політиків Каліфорнії, які поставили питання щодо остаточної вартості проєкту та труднощів, пов'язаних з утриманням Алькатраса як в'язниці, що працює.

В'язниця суворого режиму була закрита в 1963 році. Як туристичний об'єкт вона зараз перебуває під управлінням Національної служби парків.

Раніше критика плану Трампа стосувалася відсутності на острові водопроводу та каналізації, а також того, що всі запаси доводиться доставляти на човнах.

За даними Бюро в'язниць США, на момент закриття Алькатраса його утримання обходилося втричі дорожче, ніж будь-якої іншої федеральної в'язниці. За даними Національної служби парків, зараз об'єкт приносить 60 млн доларів доходу як туристична атракція.

Як відомо, президент США Дональд Трамп виступив з черговою і вже традиційно неординарною ініціативою: відновити функціонування відомої в'язниці для особливо небезпечних злочинців на острові Алькатрас. Він заявив, що у відновленій в'язниці у Каліфорнії утримуватимуться «найжорстокіші злочинці Америки» і це «стане символом закону, порядку і справедливості». Ця в’язниця, яку неофіційно називали «Скелею», стояла закритою впродовж 63 років!

Нагадаємо, хоча публічна увага зосереджена на наземній частині нового проєкту Дональда Трампа – бальній залі вартістю $400 млн, – підземна складова об'єкта є значно складнішою та дорожчою. Робочі бригади вже кілька тижнів демонтують старий Президентський центр надзвичайних операцій, щоб звести на його місці масштабнішу та сучаснішу споруду. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп в'язниця США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua