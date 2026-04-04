Трамп планує повернути Алькатрас: потрібно $152 млн на відродження легендарної в'язниці

У бюджет США на 2027 рік закладено витрати на відновлення в'язниці

Президент США Дональд Трамп офіційно запропонував відновити роботу знаменитої в'язниці Алькатрас, яка була закрита понад 60 років тому. У проєкті федерального бюджету на 2027 фінансовий рік на перший етап реконструкції острова-скелі закладено $152 млн. План передбачає перетворення колишнього туристичного об'єкта на «ультрасучасну в'язницю з найвищим рівнем безпеки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Згідно з бюджетним запитом, $152 млн – це лише витрати першого року, які покриють лише частину необхідних робіт. Запит ще має бути схвалений Конгресом США.

Цей план викликав скептицизм у низки політиків Каліфорнії, які поставили питання щодо остаточної вартості проєкту та труднощів, пов'язаних з утриманням Алькатраса як в'язниці, що працює.

В'язниця суворого режиму була закрита в 1963 році. Як туристичний об'єкт вона зараз перебуває під управлінням Національної служби парків.

Раніше критика плану Трампа стосувалася відсутності на острові водопроводу та каналізації, а також того, що всі запаси доводиться доставляти на човнах.

За даними Бюро в'язниць США, на момент закриття Алькатраса його утримання обходилося втричі дорожче, ніж будь-якої іншої федеральної в'язниці. За даними Національної служби парків, зараз об'єкт приносить 60 млн доларів доходу як туристична атракція.

Як відомо, президент США Дональд Трамп виступив з черговою і вже традиційно неординарною ініціативою: відновити функціонування відомої в'язниці для особливо небезпечних злочинців на острові Алькатрас. Він заявив, що у відновленій в'язниці у Каліфорнії утримуватимуться «найжорстокіші злочинці Америки» і це «стане символом закону, порядку і справедливості». Ця в’язниця, яку неофіційно називали «Скелею», стояла закритою впродовж 63 років!

Нагадаємо, хоча публічна увага зосереджена на наземній частині нового проєкту Дональда Трампа – бальній залі вартістю $400 млн, – підземна складова об'єкта є значно складнішою та дорожчою. Робочі бригади вже кілька тижнів демонтують старий Президентський центр надзвичайних операцій, щоб звести на його місці масштабнішу та сучаснішу споруду.