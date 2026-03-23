Золото продемонструвало найшвидше падіння за останні 43 роки

Лариса Голуб
Котирування впали до найнижчої позначки за чотири місяці
фото: АР

Ринок зафіксував рекордне падіння вартості металу

Світовий ринок дорогоцінних металів переживає історичне потрясіння. Ціни на золото обвалилися до чотиримісячного мінімуму, продемонструвавши темпи падіння, яких інвестори не бачили з 1983 року. Наразі котирування зафіксувалися на найнижчих позначках, що змушує аналітиків переглядати свої прогнози на поточний рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що золото впало до $4,203 за унцію станом на 07:57 за Грінвічем. До цього ціна просаджувалася до $4,098 за унцію.

«За минулий тиждень (16-20 березня) ціна на золото впала на понад 10% – найстрімкіше падіння з лютого 1983 року. Метал втратив 25% ціни порівняно зі своїм піком у січні 2026 року, коли золото коштувало $5,594 за унцію», – пишуть аналітики видання.

Аналітики кажуть, що швидкість, з якою актив втрачає вартість, свідчить про серйозну зміну настроїв на ринку. Якщо раніше золото вважалося непохитною «тихою гаванню», то зараз інвестори все частіше обирають більш динамічні активи.

«Оскільки конфлікт з Іраном триває вже четвертий тиждень, а ціни на нафту коливаються на рівні $100, очікування змінилися зі зниження ставок на їхнє можливе підвищення. Це знизило привабливість золота з точки зору дохідності», – зазначає головний аналітик ринку компанії KCM TradeТім Ватерер.

«Главком» писав, що світові ціни на нафту продовжують демонструвати стабільне зростання. Головним чинником став новий виток напруженості на Близькому Сході, що створює серйозні ризики для стабільності постачань палива на глобальний ринок. 

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що попри війну гривня залишається привабливим інструментом для заощаджень.

Нагадаємо, з 2 березня 2026 року українці більше не зможуть розрахуватися в магазинах паперовими банкнотами номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років. Ці гроші офіційно перестали бути платіжним засобом.

