Ціни на пальне 31 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Станом на 31 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС не змінилася і становить близько 72,43 грн за літр, дизелю – 85,76 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

На українських АЗС зафіксовано точкові зміни цін: в одній із мереж дизель подорожчав на 1 грн за літр, тоді як у решті мереж ціни залишилися без змін.

Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 31 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 71,90 74,90 84,90 87,90 80,90 - 46,60
OKKO 74,99 77,99 87,99 90,99 84,99 - 47,99
WOG 74,99 77,99 87,99 90,99 84,99 - 47,98
KLO 72,19 76,99 87,49 90,69 83,99 71,19 47,70
SOCAR 74,99 78,99 87,99 90,99 84,99 - 48,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 81,99 85,99 - 65,99 45,99
БРСМ 68,99 - 82,99 - - - 43,99

Кешбек на пальне

З 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній беруть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку».

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального?

Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.

Чому змінюються ціни на АЗС

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко пояснив, що подорожчання бензину та дизеля в Україні зумовлене не стільки безпосереднім впливом війни на Близькому Сході, скільки довгостроковими наслідками зупинки найбільшого нафтопереробного заводу. Водночас, за його словами, на зростання цін впливають і інші чинники.

«Основним об’єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що починаючи з минулого року, – а саме після зупинення найбільшого й по суті єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, – майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85%+ залежать від імпорту нафтопродуктів», – підкреслив голова АМКУ.

Інші фактори росту цін на пальне:

  • зростання обсягів попиту та скорочення обсягів пропозиції та запасів;
  • зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості нафтопродуктів;
  • збільшення вартості логістичних послуг;
  • неможливість порівняння умов і об'ємів зберігання палива на території України.

Теги: ціни АЗС пальне дизельне пальне

Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ
Курс валют 31 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 31 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на хліб в Україні підуть вгору: чого чекати споживачам
В Україні зросла середня зарплата: деталі
Кабмін схвалив зміни в оподаткуванні міжнародних посилок та доходів із цифрових платформ
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
