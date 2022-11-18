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Стало відомо, скільки громад Донеччини залишаться без опалення

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки громад Донеччини залишаться без опалення
Всі ці громади розташовані поблизу ліні фронту
фото ілюстративне

Для місцевих жителів обладнають пункти обігріву

Через постійні обстріли 11 громад в Донецькій області будуть без опалення. Для місцевих жителів обладнають пункти обігріву. Про це 17 листопада в ефірі телемарафону повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Всі ці 11 громад розташовані поблизу ліні фронту. Через бойові дії фактично неможливо лагодити систему теплопостачання.

«Людям навіть в таких надскладних умовах запропоновано переміщуватися вглиб області, відповідні місця для цього передбачені», – розповів Кириленко.

Ті, хто проживають в багатоповерхівках, зможуть переміститися в приватний сектор. В громадах, де не буде опалення, організують пункти обігріву. Місцева влада закупила металеві печі, також жителі зможуть отримати дрова.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська закликає жителів міста виїжджати на зиму в село.

Українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

Росія також здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

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Теги: електроенергія енергетика війна Донеччина

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