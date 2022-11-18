Стало відомо, скільки громад Донеччини залишаться без опалення

Для місцевих жителів обладнають пункти обігріву

Через постійні обстріли 11 громад в Донецькій області будуть без опалення. Для місцевих жителів обладнають пункти обігріву. Про це 17 листопада в ефірі телемарафону повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всі ці 11 громад розташовані поблизу ліні фронту. Через бойові дії фактично неможливо лагодити систему теплопостачання.

«Людям навіть в таких надскладних умовах запропоновано переміщуватися вглиб області, відповідні місця для цього передбачені», – розповів Кириленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ті, хто проживають в багатоповерхівках, зможуть переміститися в приватний сектор. В громадах, де не буде опалення, організують пункти обігріву. Місцева влада закупила металеві печі, також жителі зможуть отримати дрова.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська закликає жителів міста виїжджати на зиму в село.

Українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

Росія також здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

Будь ласка, читайте текст після реклами