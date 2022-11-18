Стало відомо, скільки громад Донеччини залишаться без опалення
Для місцевих жителів обладнають пункти обігріву
Через постійні обстріли 11 громад в Донецькій області будуть без опалення. Для місцевих жителів обладнають пункти обігріву. Про це 17 листопада в ефірі телемарафону повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Всі ці 11 громад розташовані поблизу ліні фронту. Через бойові дії фактично неможливо лагодити систему теплопостачання.
«Людям навіть в таких надскладних умовах запропоновано переміщуватися вглиб області, відповідні місця для цього передбачені», – розповів Кириленко.
Ті, хто проживають в багатоповерхівках, зможуть переміститися в приватний сектор. В громадах, де не буде опалення, організують пункти обігріву. Місцева влада закупила металеві печі, також жителі зможуть отримати дрова.
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