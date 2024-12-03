Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Кабмін перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності
фото з відкритих джерел

Новий очільник уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства

Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник уряду, новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності.

За словами Шмигаля, інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

«Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну», – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні планують створити нове Міністерство єдності українців. У серпні цього року президент України Володимир Зеленський анонсував створення «Міністерства єдності», яке має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.

До слова, очолить нове відомство Олексій Чернишов. Професійну кар'єру він розпочав в IT-компанії Telesens, яка спеціалізувалася на розробці програмного забезпечення для телекомунікаційного бізнесу.

Також працював помічником-консультантом народного депутата на громадських засадах. У 2005-2007 роках очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради. Заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, а в 2014 році – інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.

Читайте також:

Теги: уряд Денис Шмигаль прем’єр-міністр Міністерство національної єдності Олексій Чернишов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Львівський міжнарожний аеропорт
Чи можна частково відкрити небо над Україною: Шмигаль зробив заяву
30 листопада, 11:42
Верховна Рада закликає партнерів збільшити підтримку України і посилити тиск на РФ
1000 днів війни: Верховна Рада схвалила звернення до партнерів
19 листопада, 13:17
Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік
Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік
15 листопада, 15:36
Прем'єр Словаччини висловив підтримку гуманітарної та економічної допомоги Україні
Фіцо розповів, скільки часу блокуватиме вступ України до НАТО
15 листопада, 13:36
Андрій Спину залишає уряд Молдови і правлячу партію «Дія і солідарність»
Соратник Санду подав у відставку
11 листопада, 14:02
Прем'єр-міністр Британії (ліворучі) та президент Франції
Трамп хоче зменшити допомогу Україні: The Telegraph розкрила план Франції та Британії
11 листопада, 08:33
Уряд погодив призначення Івана Рудницького головою Волинської ОВА та Мирослава Білецького – Закарпатської ОВА
Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА
8 листопада, 16:22
Шмигаль зазначив, що зокрема, планується встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати працівників
Аудит критичності підприємств: Шмигаль анонсував зміну параметрів бронювання
7 листопада, 13:31
Влітку 2022-го Мехеду засудили до 12 років увʼязнення за державну зраду. Він визнав вину і нічого не оскаржував
Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
6 листопада, 09:22

Політика

Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Зеленський провів Ставку присвячену виробництву зброї
Зеленський провів Ставку присвячену виробництву зброї
Рада достроково припинила повноваження депутатки Шкрум
Рада достроково припинила повноваження депутатки Шкрум
Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем’єром – міністром єдності
Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем’єром – міністром єдності
У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Чернишова віцепрем'єром
У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Чернишова віцепрем'єром
Зеленський нагородив понад 400 захисників України, з них – 78 посмертно
Зеленський нагородив понад 400 захисників України, з них – 78 посмертно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
32K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
20K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
7559
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6431
Південна Корея вводить воєнний стан

Новини

Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Сьогодні, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Сьогодні, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Сьогодні, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua