Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Новий очільник уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства

Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник уряду, новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності.

За словами Шмигаля, інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

«Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну», – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні планують створити нове Міністерство єдності українців. У серпні цього року президент України Володимир Зеленський анонсував створення «Міністерства єдності», яке має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.

До слова, очолить нове відомство Олексій Чернишов. Професійну кар'єру він розпочав в IT-компанії Telesens, яка спеціалізувалася на розробці програмного забезпечення для телекомунікаційного бізнесу.

Також працював помічником-консультантом народного депутата на громадських засадах. У 2005-2007 роках очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради. Заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, а в 2014 році – інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.