Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році

Італія продовжить фінансову підтримку нвоприбулих біженців

Італія оновила деякі правила для українців, що перебувають на її території. Оновлення торкнулися дозволів на проживання permesso di soggiorno та ще деяких аспектів, про які варто знати українцям. Про це пише «Главком» із посиланням на Visit Ukraine.

Новий закон №201 передбачає продовження дії дозволів на проживання permesso di soggiorno. Завдяки цьому українці зможуть продовжувати перебувати та працювати в країні. Також цей дозвіл передбачає використання соціальних послуг та можливостей системи охорони здоров'я до березня 2027 року.

Водночас українцям варто знати, що 4 березня 2026 року їм необхідно пройти процедуру оновлення дозволу permesso di soggiorno, оскільки строк його дії спливає.

Щоб пройти цю процедуру, необхідно записатися до Questurа, де можна оновити дозвіл, або замінити його на проживання. Записатися на цю процедуру можна буде з січня 2026 року, тоді очікується запуск системи. З цим питанням не варто зволікати, до цього також закликає влада Італії. Адже можливі навантаження в міграційних службах на початку року.

Українці, які продовжать свій тимчасовий захист, матимуть доступ до медицини, освіти для дітей та можливості працювати та отримувати соціальні виплати. Крім цього, Італія продовжує фінансову підтримку новоприбулих українських біженців. Зокрема, протягом трьох місяців одна людина може отримувати €300 та додатково €150 на кожну неповнолітню дитину.

Нагадаємо, що нещодавно прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню. Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.

Раніше «Главком» повідомляв, що кабінет міністрів прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні в понеділок схвалив декрет про допомогу Україні. Декрет, який є 11-м продовженням італійської допомоги, був затверджений попри опозицію правої партії «Ліга», яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву. Мелоні заявила, що Італія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.