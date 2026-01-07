Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році
Українцям в Італії необхідно пройти процедуру оновлення дозволу permesso di soggiorno
фото: УГКЦ

Італія продовжить фінансову підтримку нвоприбулих біженців

Італія оновила деякі правила для українців, що перебувають на її території. Оновлення торкнулися дозволів на проживання permesso di soggiorno та ще деяких аспектів, про які варто знати українцям. Про це пише «Главком» із посиланням на Visit Ukraine.

Новий закон №201 передбачає продовження дії дозволів на проживання permesso di soggiorno. Завдяки цьому українці зможуть продовжувати перебувати та працювати в країні. Також цей дозвіл передбачає використання соціальних послуг та можливостей системи охорони здоров'я до березня 2027 року.

Водночас українцям варто знати, що 4 березня 2026 року їм необхідно пройти процедуру оновлення дозволу permesso di soggiorno, оскільки строк його дії спливає.

Щоб пройти цю процедуру, необхідно записатися до Questurа, де можна оновити дозвіл, або замінити його на проживання. Записатися на цю процедуру можна буде з січня 2026 року, тоді очікується запуск системи. З цим питанням не варто зволікати, до цього також закликає влада Італії. Адже можливі навантаження в міграційних службах на початку року.

Українці, які продовжать свій тимчасовий захист, матимуть доступ до медицини, освіти для дітей та можливості працювати та отримувати соціальні виплати. Крім цього, Італія продовжує фінансову підтримку новоприбулих українських біженців. Зокрема, протягом трьох місяців одна людина може отримувати €300 та додатково €150 на кожну неповнолітню дитину.

Нагадаємо, що нещодавно прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню. Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні. 

Раніше «Главком» повідомляв, що кабінет міністрів прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні в понеділок схвалив декрет про допомогу Україні. Декрет, який є 11-м продовженням італійської допомоги, був затверджений попри опозицію правої партії «Ліга», яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву. Мелоні заявила, що Італія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Читайте також:

Теги: Італія біженці українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Італія підписали угоду про кредит на будівництво дитячої лікарні
Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині
9 грудня, 2025, 10:31
Зеленський прибув до Риму
Зеленський прибув до Риму
9 грудня, 2025, 09:41
Молдова повідомила, чи продовжить тимчасовий захист для біженців з України
Молдова повідомила, чи продовжить тимчасовий захист для біженців з України
9 грудня, 2025, 13:00
Рівень зайнятості серед українців у Польщі становить 75–85%
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
22 грудня, 2025, 16:02
Згідно з останніми даними, за вересень цього року в Польщі перебуває близько мільйона українських біженців
Антиукраїнська хвиля у Польщі: чому підтримка біженців різко знизилася
25 грудня, 2025, 04:35
Британський король є патроном World Jewish Relief з 2015 року
Король Чарльз III пожертвував грошей на допомогу українцям, які постраждали від війни
24 грудня, 2025, 19:28
На повернення українців додому впливатимуть безпекові ризики
Українці почнуть повертатися з-за кордону лише у 2027 році. Яка причина
24 грудня, 2025, 19:42
На консульському обліку за кордоном перебувають приблизно 8,5 млн українців
Скільки українців насправді виїхали за кордон. Омбудсман назвав точну цифру
2 сiчня, 12:00
Близько 80% українців у Польщі є економічно активними
Стало відомо, яка країна Європи є лідером за зайнятістю українців
5 сiчня, 09:11

Соціум

Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році
Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році
У Пермському краї розбився вертоліт російського мільйонера: усі загинули
У Пермському краї розбився вертоліт російського мільйонера: усі загинули
У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні
У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні
Під час навчань на Тайвані зник винищувач F-16
Під час навчань на Тайвані зник винищувач F-16
Скомпрометував понад 100 операцій. У США помер один з найвідоміших агентів КДБ
Скомпрометував понад 100 операцій. У США помер один з найвідоміших агентів КДБ
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua