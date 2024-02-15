Стало відомо, скільки в Україні пар одружилися у День святого Валентина

Під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви

В Україні у День усіх закоханих, 14 лютого, одружилося 1132 пар. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

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«У День святого Валентина уклали шлюб 1132 пари. Охочих побратися було набагато більше, ніж було заплановано! 537 заяв було подано вчора, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найстарша пара побралася у Дніпрі – 83-річна наречена та 72-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих. «Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату. Адже у кохання немає віку», – додали у відомстві.

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Найстарша пара побралася у Дніпрі

Нагадаємо, за даними Міністерства юстиції України понад 186 тис. шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році. Розлучень та шлюбних договорів побільшало, проте їх все одно менше, ніж до початку великої війни. У перший рік повномасштабного вторгнення українці активно одружувались – на 4% більше, ніж у 2021, коли шлюб узяли 214 013 пар. Проте у 2023 одружень різко поменшало – аж на 16% за рік.

186 051 шлюб було зареєстровано через РАГС в Україні у 2023 році. Лідером за кількістю нових шлюбів у 2023 році став Київ – 21 802. Це на 14% менше, ніж у 2021 році. На другому місці Дніпропетровщина – 18 816 шлюбів. Замикає трійку лідерів Одещина – 13 740 нових сімей.