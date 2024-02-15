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Стало відомо, скільки в Україні пар одружилися у День святого Валентина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, скільки в Україні пар одружилися у День святого Валентина
Понад 186 тис. шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році
фото: Міністерство юстиції України

Під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви

В Україні у День усіх закоханих, 14 лютого, одружилося 1132 пар. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

«У День святого Валентина уклали шлюб 1132 пари. Охочих побратися було набагато більше, ніж було заплановано! 537 заяв було подано вчора, адже під час воєнного стану визначені категорії громадян можуть одружуватися у день подання заяви», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найстарша пара побралася у Дніпрі – 83-річна наречена та 72-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих. «Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату. Адже у кохання немає віку», – додали у відомстві.

Найстарша пара побралася у Дніпрі
Найстарша пара побралася у Дніпрі

Нагадаємо, за даними Міністерства юстиції України понад 186 тис. шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році. Розлучень та шлюбних договорів побільшало, проте їх все одно менше, ніж до початку великої війни. У перший рік повномасштабного вторгнення українці активно одружувались – на 4% більше, ніж у 2021, коли шлюб узяли 214 013 пар. Проте у 2023 одружень різко поменшало – аж на 16% за рік.

186 051 шлюб було зареєстровано через РАГС в Україні у 2023 році. Лідером за кількістю нових шлюбів у 2023 році став Київ – 21 802. Це на 14% менше, ніж у 2021 році. На другому місці Дніпропетровщина – 18 816 шлюбів. Замикає трійку лідерів  Одещина – 13 740 нових сімей. 

Теги: шлюб День Святого Валентина

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