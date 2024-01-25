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Влада повідомила, скільки дітей народилося в Києві за час повномасштабної війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Влада повідомила, скільки дітей народилося в Києві за час повномасштабної війни
У столиці за 700 днів повномасштабної агресії РФ народилося 17 969 хлопчиків та 17 025 дівчат
фото: Facebook/Mykola Povoroznyk

Серед новонароджених у Києві – 685 двієнь та шість трієнь

За 700 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в Києві народилося майже 35 тис. немовлят. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Попри повітряні тривоги, ракетні обстріли у пологових будинках і сховищах народилися 34 994 немовляти: 17 969 хлопчиків та 17 025 дівчат. Серед новонароджених – 685 двієнь та шість трієнь.», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначив заступник Кличка, за період повномасштабної агресії РФ у столиці одружилися 46 170 пар.

Нагадаємо, за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, протягом січня-листопада 2023 року зареєстровано 22 тис. 80 актових записів про розірвання шлюбу.

Раніше повідомлялося, що кількість українців, які бажають одружитись під час війни, скоротилася майже на 20%, якщо порівнювати з 2022 роком.

Як повідомлялося, Державна міграційна служба України буде перевіряти шлюби українців на фіктивність. Це допоможе уникнути схем з отриманням іноземцями громадянства.

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Теги: столиця діти шлюб КМДА Київ

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