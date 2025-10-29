Стефанчук на свій ювілей здивував мережу оновленими фото

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначає 50-річчя зі свіжим виглядом і помітним схудненням

Сьогодні, 29 жовтня, у свій день народження голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виклав у соцмережі нові фото. На світлинах видно, як політик змінився: він помітно схуд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Руслана Стефанчука.

Цьогоріч політик відзначає ювілей – 50 років. У цей день він опублікував нові фото в соцмережах, на яких видно трансформацію у зовнішності.

Руслан Стефанчук показав нові фото фото: Ruslan Stefanchuk

На останніх офіційних знімках також чітко видно, що Стефанчук змінив зовнішній вигляд.

фото: Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році розповідав, що важить приблизно 180 кг і не комплексує через свою вагу. Він зазначив, що зростом 1,97 м, тому його комплекція природна для нього. Політик з гумором ставиться до критики в мережі та вважає, що самоіронія допомагає залишатися незламним.

«Зріст у мене – 1,97 м, а вага – пристойна, приблизно 180 кг. Але я ніколи не комплексую ні стосовно ваги, ні стосовно всього іншого. Ми тут спілкувалися із прессекретарем, я кажу: «В інтернеті стільки хейтерів, а давай відкриємо Telegram-канал і назвемо його «Коливан говорить» (Коливан – багатий купець із мультфільму «Три богатирі»). Тобто я все нормально сприймаю. Людину не можна перемогти, якщо вона має самоіронію. Я завжди кажу: я до парламенту вже прийшов із докторським ступенем, професорським рівнем та надмірною вагою. Тому чимось дорікнути мені дуже складно», – розповів Стефанчук.

Руслан Стефанчук (нове фото зліва) помітно змінився колаж: glavcom.ua

Стефанчук додав, що пробував різні дієти та навіть скидав майже 40 кг, але вага потім поверталася. Він також підкреслив, що цінує людей не за зовнішність, а за їхні слова та дії, і що сімейне життя не обмежує його в захопленні готуванням разом із дружиною.

«У мене був рекорд скидання ваги десь майже 40 кг. Але потім у якийсь дивний спосіб вона поверталася назад. Тобто періодично вага вгору-вниз, вгору-вниз... Практикував я різні дієти, знаю їх усі, але знаю, що всі вони до певного часу, поки як нормальна людина не плюнеш на це все... Плюс ви ж розумієте, що як будь-який чоловік у гарній вазі я люблю і вмію готувати... Готую і я, і дружина. Ми нормальні люди, любимо посидіти, поспілкуватися. Причому дружина в мене дуже тендітна», – розповів Стефанчук.

