Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стефанчук на свій ювілей здивував мережу оновленими фото

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Стефанчук на свій ювілей здивував мережу оновленими фото
Руслан Стефанчук сьогодні святкує 50-ліття
фото: Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначає 50-річчя зі свіжим виглядом і помітним схудненням

Сьогодні, 29 жовтня, у свій день народження голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виклав у соцмережі нові фото. На світлинах видно, як політик змінився: він помітно схуд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Руслана Стефанчука.

Цьогоріч політик відзначає ювілей – 50 років. У цей день він опублікував нові фото в соцмережах, на яких видно трансформацію у зовнішності. 

Руслан Стефанчук показав нові фото
Руслан Стефанчук показав нові фото
фото: Ruslan Stefanchuk

На останніх офіційних знімках також чітко видно, що Стефанчук змінив зовнішній вигляд. 

Стефанчук на свій ювілей здивував мережу оновленими фото фото 1
фото: Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році розповідав, що важить приблизно 180 кг і не комплексує через свою вагу. Він зазначив, що зростом 1,97 м, тому його комплекція природна для нього. Політик з гумором ставиться до критики в мережі та вважає, що самоіронія допомагає залишатися незламним.

«Зріст у мене – 1,97 м, а вага – пристойна, приблизно 180 кг. Але я ніколи не комплексую ні стосовно ваги, ні стосовно всього іншого. Ми тут спілкувалися із прессекретарем, я кажу: «В інтернеті стільки хейтерів, а давай відкриємо Telegram-канал і назвемо його «Коливан говорить» (Коливан – багатий купець із мультфільму «Три богатирі»). Тобто я все нормально сприймаю. Людину не можна перемогти, якщо вона має самоіронію. Я завжди кажу: я до парламенту вже прийшов із докторським ступенем, професорським рівнем та надмірною вагою. Тому чимось дорікнути мені дуже складно», – розповів Стефанчук.

Руслан Стефанчук (нове фото зліва) помітно змінився
Руслан Стефанчук (нове фото зліва) помітно змінився
колаж: glavcom.ua

 

Стефанчук додав, що пробував різні дієти та навіть скидав майже 40 кг, але вага потім поверталася. Він також підкреслив, що цінує людей не за зовнішність, а за їхні слова та дії, і що сімейне життя не обмежує його в захопленні готуванням разом із дружиною.

«У мене був рекорд скидання ваги десь майже 40 кг. Але потім у якийсь дивний спосіб вона поверталася назад. Тобто періодично вага вгору-вниз, вгору-вниз... Практикував я різні дієти, знаю їх усі, але знаю, що всі вони до певного часу, поки як нормальна людина не плюнеш на це все... Плюс ви ж розумієте, що як будь-який чоловік у гарній вазі я люблю і вмію готувати... Готую і я, і дружина. Ми нормальні люди, любимо посидіти, поспілкуватися. Причому дружина в мене дуже тендітна», – розповів Стефанчук.

Нагадаємо, що під час чергового пленарного засідання Верховної Ради України між головою парламенту Русланом Стефанчуком та народним депутатом Миколою Тищенком стався кумедний епізод.

Читайте також:

Теги: Руслан Стефанчук день народження ювілей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світлана та Ігор Поклади з артистами Київського академічного муніципального оркестру під управлінням Миколи Лисенка
Вдова композитора Ігоря Поклада: Ми з Рибчинськими відпустили всі гріхи Тоні Матвієнко
30 вересня, 21:00
Стефанчук жартома запропонував висунути Тищенка на Нобелівську премію
Стефанчук висміяв Тищенка під час засідання Ради (відео)
8 жовтня, 15:04
Викладачам вишів пропонують зарплати до 40 тисяч гривень у 2026 році
Стефанчук і Гетманцев пропонують нові зарплати для науковців: до 40 тис. грн
13 жовтня, 17:37
Глава Верховної Ради передав спікеру Палати громад парламенту Британії текст угоди про сторічне партнерство
Угода про столітнє партнерство між Україною та Британією набула чинності
15 жовтня, 16:30
Жінка має дев'ять дітей, 20 онуків та 23 правнуки
105-річна жінка розкрила секрет довголіття
22 жовтня, 22:14
Окрему увагу було приділено питанню використання заморожених російських активів
Стефанчук у Лондоні закликав лібералів передати Україні £2,5 млрд від продажу «Челсі»
18 жовтня, 14:34
24 жовтня 2025 року Дмитро Дікусар відзначає своє 40-ліття
Дмитро Дікусар відзначає ювілей. Військовий та хореограф вперше за довгий час вийшов на зв'язок
24 жовтня, 12:07
Путін та Кім Чен Ин останнім часом доволі часто проводять зустрічі
«Найдорожчий товаришу»: Кім Чен Ин підлестився до Путіна
7 жовтня, 08:24
Трюдо і Перрі публічно з'явились разом
Експрем'єр Канади Джастін Трюдо та Кеті Перрі підтвердили свій роман
27 жовтня, 09:41

Суспільство

Стефанчук на свій ювілей здивував мережу оновленими фото
Стефанчук на свій ювілей здивував мережу оновленими фото
Помер український військовий диригент Дмитро Антонюк
Помер український військовий диригент Дмитро Антонюк
Головний міграційник Хмельниччини втрапив у гучний скандал, після якого дружина подала на розлучення
Головний міграційник Хмельниччини втрапив у гучний скандал, після якого дружина подала на розлучення
Чому підлітки піддаються онлайн-вербуванню російських спецслужб? Результати дослідження
Чому підлітки піддаються онлайн-вербуванню російських спецслужб? Результати дослідження
У Карпатах намело до 80 см снігу (фото)
У Карпатах намело до 80 см снігу (фото)
В Україні з'явився шоколад зі справжніми личинками жуків
В Україні з'явився шоколад зі справжніми личинками жуків

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua