Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Найдорожчий товаришу»: Кім Чен Ин підлестився до Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Найдорожчий товаришу»: Кім Чен Ин підлестився до Путіна
Путін та Кім Чен Ин останнім часом доволі часто проводять зустрічі
фото із відкритих джерел

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин не забув про свого «друга» Путіна

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин привітав Володимира Путіна з днем ​​народження, зазначивши, що завдяки його керівництву Росія нібито стоїть на чолі побудови нового, багатополярного світу, і висловив думку, що дружба Пхеньяну та Москви буде вічною. Як пише «Главком», про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Путін 7 жовтня відзначає день народження. «Мій найдорожчий товаришу Володимире Путіну, шлю Вам найщиріші та найтепліші привітання зі знаменним днем ​​народження. Завдяки вашому мудрому керівництву та патріотичній самовідданості сьогодні РФ демонструє свою славу як світова держава з потужною політичною системою та сильною державною міццю, як могутня держава, яка очолює побудову нового, багатополярного світу», – йдеться у привітанні.

Кім Чен Ин зазначив, що завдяки Путіну країна-агресорка Росія успішно «відстоює свої інтереси і домагається могутності та процвітання».

«Пхеньян і Москва завжди будуть разом, а наша дружба буде вічною», – наголосив північнокорейський диктатор.
Кім Чен Ин також висловив упевненість, що союзницькі відносини двох держав і «надалі сприятимуть формуванню справедливого і багатополярного світового порядку». Він запевнив Путіна, що Пхеньян і надалі всебічно підтримуватиме «боротьбу російського народу за захист суверенітету та територіальної цілісності».

Раніше стало відомо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ініціював масштабні «кадрові перевірки» та чистки серед партійних і урядовців після свого повернення з поїздки до Китаю. Репресії торкнулися багатьох відомств – від відділу пропаганди до Міністерства закордонних справ.

До слова, очільник Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про посилення присутності країни на морі. Відповідну заяву диктатор зробив під час огляду нового військово-морського есмінця «Чхве Хьон». Кім заявив, що військово-морський флот має бути готовий ретельно стримувати або протидіяти та карати провокації противника.

Читайте також:

Теги: путін Північна Корея Кім Чен Ин диктатор день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін фактично заявив про бажання без крові взяти те, що не зміг захопити за 11 років війни
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
8 вересня, 12:00
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
«Томагавки» для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
29 вересня, 08:53
Пєсков каже, що Путін відкриває співрозмовникам очі на причини вторгнення
Пєсков розповів, як Путін виправдовує вторгнення РФ в Україну
8 вересня, 02:55
Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні
Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні
13 вересня, 03:14
Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна
Трамп засумнівався, що зможе вплинути на Путіна щодо війни в Україні – Axios
13 вересня, 17:51
Цього року захід відвідають іноземні високопосадовці, зокрема, не виключається присутність Сі Цзіньпіна
КНДР готується до масштабного військового параду: названо дату
21 вересня, 10:34
Російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах
Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах
30 вересня, 01:55
Рахунки за комунальні послуги в Росії знову зростуть майже на третину
У Росії комуналка злетить майже на 30%
30 вересня, 17:05
Україна – цілком реальна країна, і мільйони українців готові боротися до останнього, щоб зберегти свою незалежність
Україна загнала Росію у «глухий кут Першої світової» – FT
27 вересня, 21:53

Політика

День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
«Найдорожчий товаришу»: Кім Чен Ин підлестився до Путіна
«Найдорожчий товаришу»: Кім Чен Ин підлестився до Путіна
Орбан зробив скандальну заяву про Євросоюз
Орбан зробив скандальну заяву про Євросоюз
Президент Фінляндії їде до Трампа говорити про війну в Україні
Президент Фінляндії їде до Трампа говорити про війну в Україні
Міністр оборони Франції, який пробув на посаді лише день, подав у відставку
Міністр оборони Франції, який пробув на посаді лише день, подав у відставку
Президент Венесуели звернувся до Папи Римського через погіршення відносин з Трампом
Президент Венесуели звернувся до Папи Римського через погіршення відносин з Трампом

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua