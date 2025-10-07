«Найдорожчий товаришу»: Кім Чен Ин підлестився до Путіна

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин не забув про свого «друга» Путіна

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин привітав Володимира Путіна з днем ​​народження, зазначивши, що завдяки його керівництву Росія нібито стоїть на чолі побудови нового, багатополярного світу, і висловив думку, що дружба Пхеньяну та Москви буде вічною. Як пише «Главком», про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Путін 7 жовтня відзначає день народження. «Мій найдорожчий товаришу Володимире Путіну, шлю Вам найщиріші та найтепліші привітання зі знаменним днем ​​народження. Завдяки вашому мудрому керівництву та патріотичній самовідданості сьогодні РФ демонструє свою славу як світова держава з потужною політичною системою та сильною державною міццю, як могутня держава, яка очолює побудову нового, багатополярного світу», – йдеться у привітанні.

Кім Чен Ин зазначив, що завдяки Путіну країна-агресорка Росія успішно «відстоює свої інтереси і домагається могутності та процвітання».

«Пхеньян і Москва завжди будуть разом, а наша дружба буде вічною», – наголосив північнокорейський диктатор.

Кім Чен Ин також висловив упевненість, що союзницькі відносини двох держав і «надалі сприятимуть формуванню справедливого і багатополярного світового порядку». Він запевнив Путіна, що Пхеньян і надалі всебічно підтримуватиме «боротьбу російського народу за захист суверенітету та територіальної цілісності».

Раніше стало відомо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ініціював масштабні «кадрові перевірки» та чистки серед партійних і урядовців після свого повернення з поїздки до Китаю. Репресії торкнулися багатьох відомств – від відділу пропаганди до Міністерства закордонних справ.

До слова, очільник Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про посилення присутності країни на морі. Відповідну заяву диктатор зробив під час огляду нового військово-морського есмінця «Чхве Хьон». Кім заявив, що військово-морський флот має бути готовий ретельно стримувати або протидіяти та карати провокації противника.