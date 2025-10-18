Стефанчук у Лондоні закликав лібералів передати Україні £2,5 млрд від продажу «Челсі»

Голова ВРУ назвав це інвестицією не лише у стійкість України, але й у безпеку всієї Європи

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук завершив свій робочий візит до Сполученого Королівства, під час якого провів низку зустрічей, зокрема з лідером Ліберально-демократичної партії Великої Британії сером Едом Дейві. Ключовими темами переговорів стали посилення оборонної підтримки, санкційний тиск на Росію та використання заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Руслан Стефанчук наголосив, що Україна потребує системної підтримки та запропонував країнам-партнерам системну модель: виділяти щонайменше 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України. Голова ВРУ назвав це інвестицією не лише у стійкість України, але й у безпеку всієї Європи.

З британськими колегами обговорили посилення протиповітряної оборони України, збільшення постачання озброєнь та розвиток спільного оборонного виробництва.

Окрему увагу було приділено питанню використання заморожених російських активів. Руслан Стефанчук підкреслив, що агресор має заплатити за завдані руйнування. Він закликав британську сторону підтримати механізм передачі Україні £2,5 млрд, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі» у 2022 році, які досі не були спрямовані на допомогу Києву.

Учасники зустрічі наголосили на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та домовилися працювати над перекриттям усіх шляхів обходу вже запроваджених обмежень. Йшлося, зокрема, про зупинку діяльності так званого «тіньового флоту» Росії та обмеження постачання технологічних компонентів, що живлять російський військово-промисловий комплекс.

На завершення візиту Руслан Стефанчук висловив вдячність серу Еду Дейві за особисту підтримку України, зокрема, за те, що він надав прихисток українській родині, яка вимушено покинула домівку через агресію.

«Ще раз переконався: підтримка України у Великій Британії є міцною, послідовною та справді міжпартійною», – підсумував Голова Верховної Ради.

Нагадаємо, угода про сторічне партнерство між Україною та Британією сьогодні, 15 жовтня, офіційно набула чинності.

Глава Верховної Ради передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлу текст угоди про сторічне партнерство, український закон про її ратифікацію та ноту про початок її дії. «Сьогодні у Лондоні сторічна угода офіційно набула чинності. Це – історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами», – каже він.

Стефанчук відзначив, що Україна та Велика Британія вже мають тривалу глибоку співпрацю і угода не започатковує партнерство, а посилює його.