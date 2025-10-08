Головна Країна Політика
Стефанчук висміяв Тищенка під час засідання Ради (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Стефанчук жартома запропонував висунути Тищенка на Нобелівську премію
колаж: glavcom.ua

Спікер Ради пожартував над Тищенком під час засідання

Під час чергового пленарного засідання Верховної Ради України між головою парламенту Русланом Стефанчуком та народним депутатом Миколою Тищенком стався кумедний епізод. Про це повідомляє «Главком».

Микола Тищенко під час обговорення порядку денного звернувся до колег із проханням розглянути проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету. Руслан Стефанчук одразу його перебив і відповів у жартівливій манері: «Дякую. Микола Миколайович, мені простіше проголосувати за включення до Нобелівського комітету Миколи Миколайовича».

Спікер уточнив, що це питання не належить до компетенції Верховної Ради, а має розглядатися на погоджувальній раді.

«Микола Миколайович, при всій повазі. Давайте не руйнувати (процес голосування, - ред.), тим паче такі питання, будь ласка», – додав Стефанчук.

Інцидент викликав пожвавлення серед депутатів і став ще одним прикладом неформального спілкування під час парламентських засідань.

Як відомо, Верховна Рада України зареєструвала проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету з пропозицією висунути президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Ініціаторами документа виступила група народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту проєту.

Як зазначено у тексті звернення, підставою для цієї ініціативи стали дипломатичні зусилля Трампа під час його перебування на посаді президента США. У документі наголошується, що Трамп зробив низку кроків, які мали вагоме значення для посилення позицій України у протистоянні російській агресії.

