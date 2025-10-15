Угода про столітнє партнерство між Україною та Британією набула чинності

Документ визначає механізми безпекової взаємодії та поглиблює військово-промислову кооперацію між країнами

Угода про сторічне партнерство між Україною та Британією сьогодні, 15 жовтня, офіційно набула чинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Глава Верховної Ради передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлу текст угоди про сторічне партнерство, український закон про її ратифікацію та ноту про початок її дії. «Сьогодні у Лондоні сторічна угода офіційно набула чинності. Це – історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами», – каже він.

Стефанчук відзначив, що Україна та Велика Британія вже мають тривалу глибоку співпрацю і угода не започатковує партнерство, а посилює його.

«Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України. Це угода про довіру. Про союз двох націй, об’єднаних спільними цінностями: свободою, демократією, повагою до права та історичною справедливістю», – зазначив він.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ратифікувала угоду №0332 про довгострокове партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ створює нову рамку для співпраці між країнами у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури.

Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 млрд фунтів стерлінгів щорічно до фінансового року 2030/31, а також після цього періоду за потреби.

До слова, Україна та Велика Британія розширюють оборонне партнерство. На полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 було підписано заяву про наміри між Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України щодо програми Lyra – партнерства у сфері технологій для поля бою.